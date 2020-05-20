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Ağrı Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı’nda PKK’lı teröristlere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:02:41 -
Ağrı Dağı’nda mühimmat ele geçirildi

Ağrı Dağı’nda PKK’lı teröristlere düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Karakoyunlu ilçesine bağlı İslamköy kırsalında terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ağrı Dağı eteklerinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK’lı teröristlerin sığınak ve depo olarak kullandığı mağaralara operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 5 el bombası, 14 roketatar mühimmatı, 15 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda mühimmat ile örgütsel malzeme ele geçirildi.

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