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Ağrı Dağı'na kar yağdı!

Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
Ağrı Dağı'na kar yağdı!

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin  en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın  yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza  büründü.

Bölgede hava mevsim normalleri civarında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve  kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli  yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 30, Ağrı'da 29,  Erzincan'da 28, Kars ve Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması  öngörülüyor.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:16
  1. Iğdır
  2. Ardahan
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Erzincan
  6. Ağrı
  7. ağrı kar
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