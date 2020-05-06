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Aktüel

Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı

Ağrı Belediyesi’ne 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:20:51 -
Ağrı Belediyesine 4 adet çöp kamyonu alındı

Ağrı Belediyesi’ne 4 adet hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu alındı.


Alınan bu araçlar ile hizmet kalitesini yüksek bir seviyeye çıkaracaklarını ifade eden Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, temiz ve yaşanılır bir Ağrı oluşturmak için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, hizmete başladıkları günden bu yana belediyenin filosuna her geçen gün yeni araç katarak araç filosunu artırarak yenilediklerini söyledi. Başkan Sayan:“Allah devletimizin eksikliğini vermesin. Yine talebimiz üzerine 4 adet çöp kamyonu gönderildi. Önceden Ağrı Belediyesi çöp işini özelleştirmişti. Kiralama işini bitirdik. Tüm çöp işini biz yapıyoruz. Kendi çöp işimizi kendimiz yapıyoruz artık. Yeni araçlarımızı teslim aldık. İlimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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