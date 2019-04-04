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Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var"

Yerel seçimlerde Ağrı’da AK Parti Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, "İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var"dedi.

04 Nisan 2019 Perşembe 01:05
Ağrı Belediye Başkanı Sayan: "İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var"

Yerel seçimlerde Ağrı’da AK Parti Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, "İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var"dedi.


İHA muhabirine verdiği röportajda ülke genelinde yaşanan seçim sonuçlarına yapılan itirazlarıyla ilgili sorulan soruya, "Ben ülke genelini çok yakından takip ediyorum. Daha önce de ben bu işlerde uzman bir kardeşinizim. Ben şunu söylüyorum. İstanbul ve Ankara seçimlerinde yüzde yüz hile var. Bakın yüzde yüz diyorum, hiç ihtimalsiz" ifadelerini kullanan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 31 Mart yerel seçimlerinin basit olarak görülmemesinin altını çizdi.


"15 Temmuz’da Ankara da Mansur Yavaş, İstanbul’da İmamoğlu Belediye Başkanı olsaydı, biz bu darbeyi önleyemezdik"


Gezi olaylarına işaret eden Sayan, "Gezi de nasıl ki mesele dört ağaç meselesi değilse, bugün Ankara ve İstanbul seçimleri de sadece İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın seçimi değildir. Çok daha büyük bir fotoğraf vardır. Maalesef bunu görmüyoruz ya da görmek istemiyoruz. Olay şudur. Bakın, eğer 15 Temmuz’da Ankara da Mansur Yavaş, İstanbul’da İmamoğlu Belediye Başkanı olsaydı, biz bu darbeyi önleyemezdik ve bunu bizi dizayn etmek isteyen, yok etmek isteyen dış güçler anlamış. Dolayısıyla iki kritik mevziiyi, Cumhurbaşkanı’nın iki ikametgâhını, İstanbul ve Ankara’yı ele geçirmeden Türkiye’yi bölemeyeceklerini, darbeler yapamayacaklarını anladılar. Dolayısıyla bu seçim de bu tezgâhı kurdular. Bu kumpas i kurdular. Bizim içimize de hainler yerleştirdiler’’diye konuştu.


Yapılan seçimin kesinlikle hile ile İstanbul ve Ankara’yı ele geçirme operasyonu olarak gördüğünü dile getiren Sayan, "Nasıl ki, cumhurbaşkanının arkasındaki yaveri çözememişsek içimizdeki hainleri de görmedik. Onlar sandıkların birçok yerinde görevlerini yapmadılar ya da bilerek manipülasyon yaptılar.Güvenlik görevlileri içerisinde hâkim savcıların içerisinde hala temizleyemediğimiz kriptolar vardır. Bunlar Ankara ve İstanbul seçimlerini dizayn ettiler, hile karıştırdılar. Bakınız 25 tane ilçeyi kazanıyoruz.Adamlar 13 ilçe ile büyük şehir belediyesini bizden alıyorlar. Sebep nedir, bunu hiç düşündünüz mü? Burada büyük bir hile var. Yeni bir darbe girişimi için İstanbul ve Ankara mevzilerinin mutlaka ele geçirilmesi gerektiğine dair kanaatleri düşünceleri var. Dolayısıyla o iki mevzi onların elinde olmadığı müddetçe hiç bir darbeyi başaramayacaklarını anladılar. Olay budur, böyle bakmak lazım. Diğer yerler de lokal itirazlar olabilir. Peki, CHP eğer hile yoksa sayımdan niye rahatsız oluyor? Niye gidip müracaat ediyor, Durdurun diyor. Şimdi HDP gelsin 50 defa saysın,yüz defa saysın, iki yüz defa saysın. Hiç rahatsız olmayız. Abdestimizden şüphemiz yok, çok şükür. Dolayısıyla böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey yanlıştır. Böyle bir şeyi kabul etmememiz lazım. Ben bu seçimin kesinlikle hile ile İstanbul ve Ankara’yı ele geçirme operasyonu olarak görüyorum Allah’ın izniyle bu işe sahip çıkacaklar arkadaşlarımız ve bu işi bu problemi ortadan kaldıracaklar" ifadelerini kullandı.


Ağrı’da geçirdiği üç aylık seçim sürecini anlatan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, "Biz hep anlattık, söylüyoruz. Sahaya hızlı bir şekilde indik. 96 gün boyunca sahadan hiç çıkmadık, dokunduk, her kesin evine gittik, barkına gittik. Çocukla çocuk olduk, büyükle büyük olduk. Kadınlarımıza dertleri anlattık, gençlere gidip dertleri anlattık. Tabi ki dokunduk tan sonra bizim onlardan biri olduğumuzu gördüler. Birlikte Ağrı’yı kurtaracağımıza dair beyanlar da bulunduk. Onlarda bizlere inandılar, güvendiler. Sonuçta büyük bir zafer kazandık. Biz ahırlara kadar girdik. Çobanlarla birlikte hayvanların yanı başına oturarak ağrının sorunlarını konuştuk. Bugüne kadar da pek konuşan olmadığı için bizi çok şaşkınlık içinde karşıladılar. Bize güvendiler. Bence ağrı tarih yazdı. Bundan sonra da yazmaya devam edecek. Umarım bölge için de bir moral olmuştur. Bölge için de yeni bir sayfa olmuştur" şeklinde konuştu.


Ağrı’nın üç ilçesinde seçim sonuçlarında yaşanan aksaklıkları anlatan Sayan aksaklıkları gidermek için İl Teşkilatı olarak itirazda bulunulduğunu ve bunun en doğal hakları olduğunu belirtti. Ağrı Belediye Başkanı Sayan, sandığa güvendiklerini söyleyerek, "Biz oyların tekrar sayılmasını istiyoruz. Bundan niye rahatsız oluyorlar ben anlamadım. Bize verin demiyoruz ki. Diyoruz ki, muşaitlerin huzurunda, oradaki arkadaşların huzurunda, bizim dört ilçeye itirazımız var, bu itirazlarımızı bir değerlendirin. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? bunu yapmıyorlarsa demek ki bize yanlış bir hareket var. İnşallah Ağrı’da da sayımlar yapılır. Haksızlık var ise ortadan kalkacaktır. Biz sandığa güveniyoruz ve inanıyoruz. Ama yeter ki hile karışmasın. Hile karıştı mı, kumpas varsa birileri bizim ülkemizi dizayn etmek için daha önce sandık sandık dediğimiz için bu seferde sandıkla kumpasa başladıysalar, bunlara dur demenin farz olduğunu biz dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 01:05
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