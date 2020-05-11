Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Koronavirüs gaddar Batı'ya ders oldu

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ağrı'da alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlatan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, koronavirüs salgınından sonra dünya düzeninin değişeceğini belirterek, "Gaddar Batı; Irak'ı ve Suriye'yi yok etti. Filistinli mazlumların ahını aldı, çocukları acımasızca öldürdü. Şimdi Suriye'de, İran'da, Irak'ta makine başında çalışan genç kadınların diktikleri maskeye muhtaçlar. Koronavirüs zalimler için çok önemli bir ders oldu. Artık mazlumlara zarar verirken on kez daha düşünecekler." ifadelerini kullandı.

'Sürece nasıl katkı sağlayabilir? diye soruyoruz'

Başkan Sayan, "Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğündeki hükümetimizin koronavirüse karşı Türkiye genelinde bir tedbir programı var. Bu kapsamda Ağrı Belediyesi olarak bize de gerekli tedbirleri almamız yönünde talimatlar geliyor. Bütün bu talimatlara ilaveten 'Sürece nasıl katkı sağlayabiliriz?' sorusunun cevabını arıyoruz." dedi.

'Sosyal yardımlara önem veriyoruz'

"Ağrı Belediyesi olarak Valiliğimiz ile özellikle sosyal yardımlaşma hususunda çok iyi koordine olduk." diyen Savcı Sayan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kurulan Sosyal Destek Vefa Grubumuz, Türkiye genelindeki diğer gruplarda olduğu gibi Ağrı'da da tarih yazıyor. Özellikle sokağa çıkmayan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Dezenfekte çalışmalarımız aralıksız sürüyor'

Sosyal izolasyonun önemine vurgu yapan Başkan Sayan, "Koronavirüsle mücadele kapsamında kendimizi birbirimizden mutlaka korumalıyız. Koronavirüse karşı mesafeli olmak konusunda birbirimize saygılı davranmalıyız. Kentimizde sosyal mesafeyi sağlamak için sıkı tedbirler aldık. Bu kapsamda denetimlerimiz devam ediyor. Salgınla mücadelede bir diğer önemli husus da dezenfeksiyon. Biz de üzerimize düşeni yaparak şehrin her tarafını dezenfekte ettik." diye konuştu.

'Dar gelirli vatandaşlarımızın yanındayız'

Koronavirüs salgını sebebi ile işlerini kaybeden vatandaşlar olduğunu belirten Başkan Sayan, "Ağrı'da salgın başlamadan önce de dar gelirli vatandaşlarımızın sayısı fazlaydı. O vatandaşlarımıza günlük ücretle çalışan işçi kardeşlerimiz de eklendi. İki kesim birleşince sayı da ister istemez arttı. Üçüncüsü de çocukları dışarıda yani İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde olanlar var. Onlar da çalışarak buradaki ailelerine para gönderiyorlardı. Koronavirüs salgını sebebi ile onlar da çalışamayacak duruma düşünce bu sefer üçlü bir çoğalma başladı. Yani hem yoksulluktan gelen sayı hem yevmiyecilikten gelen sayı hem de batıda çalışıp evine ekmek götürenlerin bulunması bu sayıyı epey arttırdı. Sağolsun sayın Cumhurbaşkanımız dar gelirli aileler için biner liralık ödeme yaptı. Biz de bu süreçte zor duruma düşen vatandaşlarımıza hem nakdi yardımda bulunduk hem de onlara gıda yardım kolileri ulaştırdık." şeklinde konuştu.

'Bölge insanını terörden korumanın yolu yoksulluğu bitirmek'

"Yıllarca bazı illerde konferanslar vererek Belediye başkanları ve iş adamları ile tanıştık." ifadesini kullanan Başkan Sayan, "Allah onlardan razı olsun ki dostlarımızda bu süreçte bize destek oluyor. Buradaki insanları terörden uzaklaştırmanın yolunun onları yoksulluktan kurtarmak olduğunu bilen dostlarımız da bölgeye yardım eli uzatıyor." dedi.

Ağrı'da günlük 150 bin maske üretildiğini vurgulayan Başkan Sayan, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığımıza 1.5 milyon maske ulaştırdık. Türkiye'nin en ücra köşelerinden birisi Ağrı'dan sürece destek olmaya çalışıyoruz. Allah'ın da izni ile birlik ve beraberlik halinde bu süreci atlatacağız."

Koronavirüs tedbirlerimizden güçlü değil'

"Önemli bir sınavdan geçiyoruz. Dünya bu işten muzdarip. Türkiye olarak ise bu krizi sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde çok iyi yönettik. Tablo her geçen gün daha iyiye gidiyor. Sağlık Bakanımız sayın Fahrettin Koca'nın da söylediği gibi 'Koronavirüs tedbirlerden daha güçlü değil.' Tüm Türkiye olarak, sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın Sağlık Bakanımızın ve diğer tüm yetkililerin talimatlarına harfiyen uymalıyız."

'Türkiye'nin yiğitliği salgında belli oldu'

Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarısına da dikkat çeken Başkan Sayan, "Büyüklerimiz, 'Yiğit zor günde belli olur. Bağırmayla, çağırmayla, hava atmayla belli olmaz.' derler. Türkiye'nin yiğitliği de koronavirüsle mücadelede belli oldu. Dünyanın en zengin devletleri şaştı kaldı, virüse karşı organize olamadı. Türkiye bugün dünya devi olarak tanınan ülkelere maske ve ekipman gönderiyor." dedi.

'PKK, koronavirüsten ders almalı'

PKK terör örgütüne yönelik de mesajlar veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "PKK, 40 yıldır bu insanların kanı üzerinden dünyanın zalimlerine taşeronluk yapıyor. PKK'nın bölge insanına ne kadar büyük zarar verdiğini hepimiz görüyoruz. Bölgemizi kan gölüne çeviren teröristlerin kürtleri temsil etmediği de her haliyle ortada. Ailelerin çocuklarını kaçırıyorlar. Eylemleri ile yuvaları dağıtıyorlar. Örgüt, koronavirüsten ders almalı." dedi.