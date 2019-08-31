Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler

Hasan Üstün Ankara Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, herkesi “tahrik edici” tutum ve davranışlardan uzak kalmaya ve birlik, beraberliğimizin üzerine titremeye davet etti. Sayan, “30 Ağustos günü hutbeyi dinledim. Bütün kahramanlarımıza minnet ve rahmet dilekleri iletildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbesine tepki gösterenler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 30 Ağustos’a o kadar önem veriyorlarsa niye o kadar geç kaldı, ona cevap versinler.” dedi.

Son günlerde “Cuma Hutbesi” ve “Suriyeliler” gibi konular üzerinden tahriklerin tırmandırıldığına dikkat çeken Savcı Sayan şöyle devam etti:

“30 Ağustos günü Cuma namazındaydım, hutbeyi dinledim. Bütün kahramanlarımıza minnet ve rahmet dilekleri iletildi. Hutbe güzeldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hutbesine tepki gösterenler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 30 Ağustos’ta niye o kadar geç kaldı o kadar önem veriyorlarsa, ona cevap versinler. Ülkeyi de germesinler.”

Yandaş, Candaş Edebiyatını Bırakın

Sayan şöyle devam etti:

“Bize yandaş diyorlar, candaş diyorlar, bu edebiyatı bırakın. Biz DİSK ile oturmuşuz, emekçinin menfaati doğrultusunda anlaşmışız. İşçilerimiz arasında ideolojik ayrımcılık yapmıyoruz. Vatanıma, milletime, bayrağıma düşman olmayan, dost olan herkes baştacıdır. Bizim siyasi görüşümüzü paylaşmaları gerekmez, yeter ki ortak vatan bilinci noktasında anlaşalım”

Kutuplaştırmanın kimseye faydası olmaz

Savcı Sayan, Türkiye üzerindeki kutuplaştırma tezgahlarına da dikkat çekerek, “Her kesimi bu oyuna gelinmemesi yönünde uyarıyorum” dedi.

Suriye’nin kuzeyinde, sınırlarımızın az ötesinde meydana gelen “Protesto” olayına da değinen Savcı Sayan şöyle devam etti:

“Bu eylemlere katılanlar iyice araştırılmalı. Bunların yabancı devletler adına hareket ettikleri açık. Türkiye’nin Suriyeliler politikası noktasında zor durumda kalması için provokatif hareketler yapmışlardır ve birileri de bunu fırsat bilerek ortalığı karıştırmaya çalışmıştır. Şimdi, herkesi son derece hassas davranmaya çağırıyorum. Üzerinde siyaset yaptığımız ülkenin adı Türkiye’dir. Bu vatan olmazsa, kimse siyasi görüşünü temsil edecek, tabelasını asacak alan bulamaz. Herkes aklına başına alsın, küçük hesaplardan uzak dursun.”

Emeğe Saygının Gereği

Ağrı'da bugüne kadar hiçbir belediye işçisini işten çıkarmadıklarını, bunu yaparak hem emeğe saygının gereğini yerine getirdiklerini hem de toplumsal birlik ve beraberliğe katkıda bulunduklarını ifade eden Sayan, “Bizim için memleket, vatan, bayrak, millet sevgisi önemlidir. Bu devlet hepimizindir. Birlikte devletimizi güzelleştirelim, ülkemizi güzelleştirelim. Bunu başarabilirsek her işi başarırız. Yeter ki tahriklere kapılmayalım” diye konuştu.

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