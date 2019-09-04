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Ağrı Barosu’ndan Bakan Yardımcısı Birkan’a ziyaret

Ağrı Barosu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, Adalet Bakan Yardımcısı Avukat Zekeriya Birkan’ı makamında ziyaret ederek Ağrı’daki sorun ve sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
Ağrı Barosu’ndan Bakan Yardımcısı Birkan’a ziyaret

Ağrı Barosu Başkanı Avukat Mehmet Salih Aydın, Adalet Bakan Yardımcısı Avukat Zekeriya Birkan’ı makamında ziyaret ederek Ağrı’daki sorun ve sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.


Yeni yargı yılı açılışı için Ankara’da bulunan Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, Adalet Bakanlığı’nda biz dizi ziyaret gerçekleştirdi. Mardin Baro Başkanı Çelebi Araz ile birlikte Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan’ı ziyaret eden Aydın, Ağrı’da yapılması düşünülen adliye binası ve mevcut adliye binasının yetersizliği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yine Ağrı Barosu’nun yapmayı düşündüğü yeni hizmet binası hakkında bilgiler veren Başkan Aydın, “Daha önce Bursa Baro Başkanlığı yapan Bakan Yardımcımız ile Ağrı’yı ve mesleki sorunlar ve meslek kalitesinin artırılması konularında bir sohbetimiz oldu. Ağrı Barosu hizmet binası için düşündüğümüz kamu arazilerinin tahsisi konusunda bilgi alışverişimiz oldu. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
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