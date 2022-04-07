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Oruç Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?
Oruç

Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?

Oruç tutarken yapılan her davranışa, ağızdan çıkan her söze fazlasıyla dikkat edilir. Oruçluyken şiddetli şekilde ağlayanlar ise oruçlarını kaza etmelerinin gerekli olup olmadığını araştırıyor. Peki, oruç tutarken ağlanırsa oruç bozulur mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:52:00 -
Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?

Oruç tutanlar her davranışlarına özen gösterir. Oruç tutarken ağlayan bir kişi ise bu durumun oruçlarını bozup bozmadığını araştırıyor.

Ağlayanın orucu bozulur mu? Ağlarken gözyaşını yutanın orucu bozuluyor mu?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pek çok kişi hangi durumlarda oruçlarının bozulabileceğini araştırıyor. Oruçluyken ağlayan hatta şiddetli ağlama sebebiyle gözyaşı dudağına, ağzına gelenler bu durumun oruçlarını etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Orucun bozulması için bir şeylerin yenmesi ve içilmesi gerekiyor. Ağlamak bu sebeple orucu bozmaz. Birkaç damla yaşın dudağa temas etmesinin de orucu bozmadığı din büyüklerince ifade ediliyor.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Gün içerisinde regl olan kadın orucunu bozar mı? İftara saatler kala adet olunursa oruç bozulmalı mı?
Gün içerisinde regl olan kadın orucunu bozar mı? İftara saatler kala adet olunursa oruç bozulmalı mı?

Oruç

Gün içerisinde regl olan kadın orucunu bozar mı? İftara saatler kala adet olunursa oruç bozulmalı mı?

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