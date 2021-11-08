Ağlayan pasta tarifi, nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi
Bol çikolatalı ve pratik oluşuyla çok seveceğiniz bir lezzet.
Bol çikolatalı ve pratik oluşuyla çok seveceğiniz bir lezzet.
Malzemeler
Keki için:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 2 yemek kaşığı süt
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çay bardağı kakao
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Keki ıslatmak için: 2 su bardağı süt
Üzeri için:
- 1 paket krem şanti
- 1 kâse kırılmış fındık
- 1 paket çikolata sosu
Yapılışı
Şekerle yumurtalar iyicene çırpılır. Köpük olan karışımın içerisine diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir. Bir borcama kek konulur. 170 derecelik fırında ve yağlanmış kek kalıbınızda pişirebilirsiniz. 2 su bardağı sütü kekinizin üzerinde gezdirin. Hazırladığınız krem şantiyi soğumuş kekin üzerine ekleyin. Son olarak soğutulmuş çikolata sosu üzerine eklenir. 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.