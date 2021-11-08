Ağlayan pasta tarifi, nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi

Bol çikolatalı ve pratik oluşuyla çok seveceğiniz bir lezzet.

Malzemeler

Keki için:

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı kakao

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Keki ıslatmak için: 2 su bardağı süt

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 kâse kırılmış fındık

1 paket çikolata sosu

Yapılışı

Şekerle yumurtalar iyicene çırpılır. Köpük olan karışımın içerisine diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir. Bir borcama kek konulur. 170 derecelik fırında ve yağlanmış kek kalıbınızda pişirebilirsiniz. 2 su bardağı sütü kekinizin üzerinde gezdirin. Hazırladığınız krem şantiyi soğumuş kekin üzerine ekleyin. Son olarak soğutulmuş çikolata sosu üzerine eklenir. 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.