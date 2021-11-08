  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ağlayan pasta tarifi, nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi
Kadın - Aile

Ağlayan pasta tarifi, nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi

Bol çikolatalı ve pratik oluşuyla çok seveceğiniz bir lezzet.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 09:04:00 -
Ağlayan pasta tarifi, nasıl yapılır? Kolay ağlayan pasta tarifi

Bol çikolatalı ve pratik oluşuyla çok seveceğiniz bir lezzet. 

Malzemeler

Keki için:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 yemek kaşığı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay bardağı kakao
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Keki ıslatmak için: 2 su bardağı süt

Üzeri için:

  • 1 paket krem şanti
  • 1 kâse kırılmış fındık
  • 1 paket çikolata sosu

Yapılışı

Şekerle yumurtalar iyicene çırpılır. Köpük olan karışımın içerisine diğer malzemeler eklenerek karıştırmaya devam edilir. Bir borcama kek konulur. 170 derecelik fırında ve yağlanmış kek kalıbınızda pişirebilirsiniz. 2 su bardağı sütü kekinizin üzerinde gezdirin. Hazırladığınız krem şantiyi soğumuş kekin üzerine ekleyin.  Son olarak soğutulmuş çikolata sosu üzerine eklenir. 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'
Ekonomi

Altın için kritik durum! 'Bunu bekliyorlar, çünkü...'

Kuyumcu Semih Soyat, altın fiyatlarının artmasını bekleyenlerin altın bozdurmadığını, altının düşmesini bekleyenlerin ise altın almadığını, ..
Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce Memleket Partisi'nin adayını açıkladı

Gaziantep'te konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini göstererek "Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı burada" de..
Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor
Gündem

Meteoroloji tarih verdi! 10 ilde kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık hava durumu raporuna göre, çarşamba günü Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da; ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay