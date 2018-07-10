Ağlayan bebek nasıl sakinleştirilir?

Bebeğiniz aç olduğu için ağlıyor olabilir. Bebekler gelişim döneminde oldukları için vücutları oldukça fazla enerji harcar bu yüzden de sık sık beslenmeleri gerekir, bebeğinizi yeteri kadar beslediğinize emin olun.

Bebeginiz uykusuz kalmış olabilir. Eğer uykusunu yeteri kadar alamadıysa bu onda yorgunluk ve huysuzluğa neden olacaktır. Bu durumda önce bebeğinize güzel bir banyo yaptırın daha sonra da klasik müzik eşliğinde onu kucaklayarak uyumasına yardımcı olun.

Bebeğiniz hastalanmış olabilir. Bebekler çok çabuk hastalanırlar bu yüzden huysuzlandığı zaman ateşi olup olmadığını kontrol edin. Eğer ateşi varsa en yakın hastaneye götürmenizde fayda var.

Bebeğiniz altına yapmış olabilir. Sakinleşmesi için tek yapmanız gereken şey altını degiştirmek.

Bebeğinizin gazı olabilir. Bu durumda bebeğinizin karnına yada sırtına masaj yapın. Gazı çıkar çıkmaz sakinleşecektir.

Bebeğiniz bunalmış olabilir. Bebekler de sıkılırlar ve ortam değişikliği isterler. Onu dışarı çıkartın ve temiz hava almasını sağlayın.

Bebeğinizi yanlış pozisyonda tutuyor olabilirsiniz. Onun için en rahat pozisyonu bulduğunuza emin olun.

Bebeğiniz kalabalıktan korkmuş olabilir. Bu durumda dikkatini başka yöne çekmeye çalışın. Oyuncaklara ve renklere ilgi gösterecektir.

Eğer bebeğinizin sorunu bunlardan hiç biri değilse sadece sizi özlemiş demektir.Bebekler sürekli şefkat ve ilgi isterler. Onu kucağınıza aldığınız, sevgi ve ilgi gösterdiğiniz zaman çok çabuk sakinleştiğini göreceksiniz.

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