Ağlanacak hallerine bir de utanmadan gülüyorlar!

Araç lastiği reklamlarında bile teşhir edilen genç kızların bedenleri bir 'obje' gibi laikçi çevreler tarafından sömürülürken; son skandal Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, ahlaksız pavyon sahneleriyle gündeme gelen 'İnci Taneleri' adlı rezil dizi oldu.

Başkent Ankara'nın da 'pavyon' gibi aşağılık mekanlarla gündeme getirildiği dizide, gerçek hayatta da babası yaşındaki adamla gayrimeşru ilişki yaşayan Hazar Ergüçlü'nün oynadığı 'Dilber' karakterinin müstehcen oyun sahnesi Türkiye'nin tepkisini çekerken, televizyon programlarında da tartışma konusu oldu.

Masum Türker: Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?

CNN Türk canlı yayınında, genç kızlara kötü örnek olan Dilber karakterinin dansı tartışılırken, DSP'nin eski Genel Başkanı Masum Türker, "Pavyonda böyle güzel kadınlar mı var?" diye sordu.

Stüdyodakiler utanmadan güldü!

Bunun üzerine hem programın moderatörü Hande Fırat hem de konuklar gülmekten kendilerinden geçti.

Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da dizideki ahlaksız sahneleri adeta meşrulaştırıcasına, "Babadan kalan tarlayı sattım, Dilber'e ev aldım" paylaşımı yapmıştı. Gelen tepkilerin ardından Özcan, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

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