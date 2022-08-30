Ağlanacak halimize gülüyoruz! Yeşilçam'da idol (!) haline gelen Şabanoğlu Şaban bakın kim çıktı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda sosyal medyada yer alan bir fotoğraf, tartışma konusu oldu. Bazı televizyon kanallarında yayına tekrar tekrar giren, defalarca gülünüp geçilen ve ‘inek’ lakabı takılarak sözde mizahı yapılan Şabanoğlu Şaban’ın, Dumlupınar’da şehit düşen Muş Varto’lu bir vatan evladı olduğunu biliyor muydunuz?

KOMUTAN: Şabaaannn… Parola ne?

ŞABAN: Parola ne?

KOMUTAN: Mankafa!

ŞABAN: Parola mankafa!

KOMUTAN: Hayır sersem, parola şafak!

ŞABAN: Parola, sersem şafak!

KOMUTAN: Şafak be salak, şafak!

ŞABAN: Parola şafak be salak!

Ne kadar komik değil mi? Bu replikler, yıllarca televizyon karşısına geçip gevrek gevrek izlenildi, kahkahalarla gülündü.

Kimdi o gülünen karakter? Yeşilçam’ın dalga geçmemizi istediği Şabanoğlu Şaban kimdi? Askerde her türlü sakarlığı, beceriksizliği yapan saf, salak Şaban karakterine, neden Şabanoğlu Şaban adı konulmuştu? Peki bu filmleri izlerken uçuşan kahkahaların yanı sıra, bir yerlerde kemikleri sızlayan bir şehit oğlu olduğunu biliyor muyduk?

Şehidin ismi çekilen filmlerle alaya alındı

Dumlupınar’da şehit düşen Şabanoğlu Şaban’ın adı, yıllarca Kemal Sunal filmlerinde aşağılanarak salaklığına gülünecek bir karakter haline getirildi. Onların yüzsuyu hürmetine dalgalanan bayraklar, okunan ezanlara dua edilip minnettar olmak yerine, çekilen filmlerle dalgaya alındı.

Kimdir Şabanoğlu Şaban?

Anasının arkasından ağlayarak cepheye gönderdiği, bir daha anasının elini öpüp öpemeyeceğini bilmeden,gözünü kırpmadan savaşa koşan,korkusuz, vatansever yiğit… Tek davası ‘Vatan sağ olsun’ olan, henüz yirmi yaşında şehadet şerbetini içen ve Varto’yu hayatını bir dakika düşünmeden kanı ile şereflendiren Şabanoğlu Şaban…

Naaşı şehit olduğu Dumlupınar’da

Şehit Şabanoğlu Şaban’ın aziz naaşıDumlupınar'da muharebe meydanındaKurtuluş Savaşı'nda toprağa düşen, 137 bin şehit anısına yapılan şehitlikte yer alıyor.

Gümüşhane-Torul'dan İsmailoğlu Ahmet,Tunceli-Hozat'tan Karabaşoğlu Şaban, Şırnak-Cizre'den Ömeroğlu Arif ve niceleri ile birlikte… Bu vesileyle, zaferin 100. Yıldönümünde yiğitlerimizin ruhuna El-Fatiha…