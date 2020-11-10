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Dünya Ağlak Paşinyan'dan yenildik ama kazandık açıklaması
Dünya

Ağlak Paşinyan'dan yenildik ama kazandık açıklaması

Azerbaycan ordusundan tokat yiyen Ermeni güçleri zor durumda kalınca Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan, geri çekileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 01:54:00 -
Ağlak Paşinyan'dan yenildik ama kazandık açıklaması

Aldıkları hezimet hakkında açıklamalarda bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Nikol Paşinyan, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu. Paşinyan bir yandan yenilgiyi kabul ederken diğer taraftan zafer kazandık diyerek saçmaladı.

Paşinyan, "Sevgili yurttaşlar, kız kardeşler ve kardeşler. Kendim ve hepimiz için çok ama çok zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile Karabağ savaşının 01.00'da bitirilmesi için bir anlaşma imzaladım. Daha önce yayınlanmış olan ifadenin metni benim için ve halkımız için tarif edilemez derecede acı verici. Bu kararı, askeri durumun derinlemesine bir analizini ve en iyi bilen kişilerin değerlendirmesi sonucunda aldım. Ayrıca mevcut durum için bunun mümmkün olan en iyi çözüm olduğu inancına dayanmaktadır. Önümüzdeki günlerde size tüm bunları detaylı olarak anlatacağım. Bu bir zafer değil, ama yenilgiyi kabul etmedikçe yenilgi de olmayacak. Yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz ve bu, ulusal birlik ve canlanma çağımızın başlangıcı olmalıdır. Geleceğimizi planlamak ve geçmişin hatalarını tekrar etmemek için bağımsızlığımızı analiz etmeliyiz. Vatanı canlarıyla koruyan ve savunan tüm askerlerimiz önünde eğiliyorum. Sonuna kadar savaştık ve biz kazanacağız, Artsakh (sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti) duruyor." dedi.

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