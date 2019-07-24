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Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

Ergenlere yönelik edebi tavırla, durmadan Mustafa Kemal hakkında hikaye anlatıp köşeyi dönen Sunay Akın ve Nebil Özgentürk'ün CHP'li belediyelere danışman olduğu öğrenildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

 yeniakit.com.tr  Sürekli Mustafa Kemal, eski İstanbul, CHP dönemi vb. dönemi anlatan ağlak hikayeciler, CHP’li belediyelerde işe giriyor... Sunay Akın’ın CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e danışman olduğu öğrenildi. Nebil Özgentürk’ünse, bu dönem CHP’ye geçen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne hizmet vereceği belirtildi.

CHP’ye destekleri boşa değilmiş!..

Sunay Akın ve Nebil Özgentürk’ün CHP’ye açık desteği biliniyor. Özellikle Sunay Akın, CHP’li Tunç Soyer’in seçilmesi için sosyal medyadan büyük çalışma yürüttü.

Akın ve Özgentürk’ün CHP’ye açık desteği, danışmanlık göreviyle taçlandırıldı. Aynı zamanda Yekta Kopan’ın da İBB’ye girmek istediği iddia edildi.

Muhalif yazardan büyük tepki

HaberTürk’ün sapkın eşcinsellere verdiği destekle bilinen muhalif yazarı Oray Eğin, CHP’li belediyelerde işe giren isimlere tepki gösterdi.

Sunay Akın geçenlerde İzmir belediye başkanı Tunç Soyer’in danışmanı oldu. Bundan sonra İzmir’de hiçbir iş yapılmayacak, çöpler bile toplanmayacak demek ki. Çünkü Akın sabah erkenden Soyer’in makamına gidecek, ağzını açacak ve eski İstanbul, Osmanlı, mistisizmden girip sonu mutlaka bir şekilde Atatürk’e bağlanacak ve sadece taşradaki liseli kızların Facebook hesaplarından paylaşacakları bir hikaye anlatacak. O kadar çok konuşacak ki Soyer’in başını kaşımaya, hatta bisikletini bile sürmeye vakti olmayacak. Derken de gün bitecek. Akın daha önce de Beylikdüzü Belediyesi’nden gösteri işleri kapmıştı; yeter ki CHP’li belediye olsun, herkes ona danışabiliyor demek ki.” ifadelerini kullanan Oray Eğin, şunları yazdı:

Adana belediyesi ise Nebil Özgentürk’e danışmayı tercih ediyor. Yaz başında kentin film festivali yönetimine atadı onu CHP’li başkan. Özgentürk’ün medyadaki varlığı ise Zafer Mutlu’nun Sabah’ındaki Kemal Yıldırım, Aydın Öztürk ve Sedat Sertoğlu gibi ne iş yaptığı bilinmeyen onlarca yan karakterden biri olması, Hıncal Uluç’la aynı fotoğraf karesine girmesinden geliyor. Sinemaya katkısı Çiçek Bar’da aynı masada oturduğu Yeşilçam’cılarla olan arkadaşlığından ibaret. 80’li yıllarda Türk sinemasını öldüren bu tipler günümüz sinema dilinde ne kadar anlamlıysa Özgentürk de o kadar fayda sağlayabilir bir film festivaline. Özgentürk’ün bir başka özelliği ise her CHP’li belediye etkinliğinde istisnasız boy göstermesi. (Bir de Yekta Kopan var, Ekrem İmamoğlu daha mazbatasını almadan “Kültür AŞ”den iş bekleyen. Sanırım onu ben engelledim; burada hevesini deşifre edince.)

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:19
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Sunay Akın
  4. Nebil Özgentürk
  5. Oray Eğin
  6. Yekta Kopan
  7. İBB
  8. Adana Büyükşehir Belediyesi
  9. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  10. danışmanlık
  11. Mustafa Kemal

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