Ağızlara layık kemal paşa tatlısı: Hem daha kolay hem de daha ucuz! Bu tatlı 1 dakikada bitiyor!

Ağızlara Layık Kemal Paşa Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı irmik

2 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5- 3 su bardağı kadar un (Kontrollü ekleyin)

Şerbeti için;

4 bardak su (şerbetini çok seviyorsanız dört buçuk bardak koyabilirsiniz suyu)

3 buçuk bardak şeker

Birkaç damla limon suyu

Ağızlara Layık Kemal Paşa Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Herkese sizlere muhteşem bir tatlıyla buluşturmaya geldik. İnanın muhteşem bir tat çok lezzetli harika bayılacaksınız buyurun tarifimize

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Öncelikle şerbetini uygun bir tencerede eriyene kadar karıştıralım.

Kaynayınca limon suyunu damlatıp iki üç dakika kaynatıp soğumaya bırakalım.

Karıştırma kabına irmik ve un hariç malzemeleri ekleyip karıştıralım.

Daha sonra irmik ve ununu ekleyelim yumuşak bir hamur elde edelim. Ceviz kadar küçük küçük koparıp yuvarlayalım.

180 derecelik fırına verelim altı üstü kızarıncaya dek pişirelim. Sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbeti gezdirelim ben yanında dondurma ile servis ettim siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz Tatlı iki tepsi çıkıyor. Afiyet olsun.