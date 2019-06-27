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Ağızda oluşan yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağızda meydana gelen aft yaraları kişiye oldukça rahatsızlık veren bir durumdur. Ağızda meydana gelen aft yaraları yemek yerken veya sıcak bir şey içerken oldukça acılı bir durum meydana getirebilir. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren yöntemi deneyebilirsiniz.

27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
Ağızda oluşan yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.

Sumak

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı sumak
  • 1 bardak su

Hazırlanışı

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

Bir alternatif tıp yöntemini uygulamadan önce herhangi bir yan etki ve alerjiye karşı doktorunuza danışınız.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
  1. sumak
  2. Ağız yaraları
  3. 1 bardak su

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