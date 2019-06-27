Ağızda oluşan yaraları 1 saat içinde yok ediyor

Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.

Sumak

Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

Malzemeler

1 yemek kaşığı sumak

1 bardak su

Hazırlanışı

Bir kabın içerisine vermiş olduğumuz iki malzemeyi koyun ve kaynatın. Sonrasında gargara yaparak diş etlerinize de ağızdaki aft yaralarına da faydalı olan bir karışımı elde edebilirsiniz.

Bir alternatif tıp yöntemini uygulamadan önce herhangi bir yan etki ve alerjiye karşı doktorunuza danışınız.