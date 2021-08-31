Ağız yaralarını hafifletmek için 5 doğal çözüm

Oldukça yaygın olarak yaşanan ağız yaraları, çeşitli nedenlerle ağızda ortaya çıkan küçük ülserlerdir. Herhangi bir dış etken, bağışıklıkta bir düşüş, besin eksiklikleri, sindirim bozuklukları ve stres en yaygın nedenler arasındadır. Ağız yaraları, bazı durumlarda alerjik reaksiyonlar sonucu da ortaya çıkabilir.

Ağız yaraları, bir kerelik veya tekrarlayan bir enfeksiyona (mantar, virüs veya bakteri nedeniyle) neden olabilir. Ciddi boyutlarda zararlı değildir ancak özellikle bir şey yiyip, içerken çok can sıkıcı hatta acı verici olabilirler. Ayrıca bölgede bir miktar şişmeye neden olabilirler ve yanlışlıkla ısırmanızı kolaylaştırabilirler.

Sürekli olarak bu can sıkıcı yaraları yaşıyorsanız, diyetinizi ve yaşam tarzınızı gözden geçirmeniz gerekebilir.

Ağız yaralarının nedenleri

Ağız yaralarının kaybolması genellikle 7 ila 12 gün sürer. Yaralar ağrılı kırmızımsı lekeler veya şişlikler, beyaz veya sarı renkli oluşumlar ve ağrılı oluşumlar olarak ortaya çıkabilir.

Ayrıca yaralar düzgün iyileşmezse komplike hale gelebilir ve ateş, halsizlik, şişmiş lenf düğümleri ve enfeksiyonlara yol açabilir.

Ağız yaralarının kökeni çok çeşitli olabilir:

- Isırıklardan kaynaklanan yaralar,

- Agresif ağız temizliği,

- Stres,

- Hormonal değişiklikler,

- Alerjiler,

- B12 vitamini, demir ve folik asit eksikliği,

- Viral enfeksiyonlar.

Ağız yaralarına karşı için 5 doğal çözüm

Ağız yaralarını en uygun şekilde tedavi etmek ve iyileşmelerini hızlandırmak önemlidir. İşte ağız yaralarına karşı doğal çözümler:

Tuz

Tuz, ağız yaraları söz konusu olduğunda mükemmel olan antiseptik ve dezenfektan özelliklere sahiptir. Bu nedenle ucuz, etkili ve kullanımı basit bir çözümdür. Şu adımları izleyin:

- Bir kaba bir bardak su ve 1 yemek kaşığı tuzu (10 gr) dökün. Birleştirilene kadar iyice karıştırın.

- 5 dakika kaynatın ve 2 dakika bekletin.

- Sıcakken ağzınızı karışımla çalkalayın. 3 dakika gargara yaparak ağzınızda tutun.

- Gün boyunca birkaç kez tekrarlayın. Birkaç gün sonra, ağrıların yaralarla birlikte nasıl yok olacağını fark edeceksiniz.

Karbonat

Tuz gibi, karbonat da mükemmel bir antiseptiktir ve yaraların çok çabuk iyileşmesine ve yaralanan bölgenin yenilenmesine yardımcı olabilir. Şu adımları izleyin:

- Bir kapta çeyrek su bardağı suyu (50 ml) 3 dakika kaynatın ve soğuyana kadar bekletin.

- Suyu hava geçirmez bir kaba aktarın ve karbonatı ekleyin.

- Bir macun oluşana kadar iyice karıştırın.

- Macunu doğrudan yaraların üzerine uygulayın.

- 40 dakika bekletin ve soğuk suyla durulayın.

Adaçayı ve Biberiye Gargarası

Adaçayı antiseptik, antibiyotik ve bakteri öldürücü özelliklere sahiptir ve hızlı bir şekilde herhangi bir yara iyileşmesi için yardımcı olabilir. Biberiye ise bir antiseptik ve ağrı kesicidir. Şu adımları izleyin:

- 2 yemek kaşığı adaçayı (20 gr), yarım litre su (500 ml) ve 3 yemek kaşığı biberiye'yi (30 gr) karıştırarak 20 dakika kaynatın.

- Belirtilen süreden sonra ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

- Karışım hala sıcakken ağzınızı bununla çalkalayın.

- 3 dakika gargara yaparak ağzınızda tutun.

- Gün boyunca birkaç kez tekrarlayın.

Buz

Buz, ağız yaraları için mükemmel bir çözümdür. Buz, yalnızca ağrıyı hafifletmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda iltihabı da önemli ölçüde azaltacak bir yatıştırıcı görevi görür.

Bunu yapmak için, buz küpünü doğrudan etkilenen bölgeye uygulamanız ve yaraların soğumasını sağlayan hafif dokunuşlar yapmanız yeterlidir. Buz uygulamasını günde 3-4 kez tekrarlayabilirsiniz.

Soğan

Soğan yüksek miktarda kükürt içerir. Bu, yaraları temizlemenin yanı sıra iyileşmelerine de yardımcı olur. Şu adımları izleyin:

- 1 büyük soğanı küçük küçük doğrayıp tencereye alın.

- Yarım su bardağı suy (100 ml) ve 1 çay kaşığı tuz (5 gr) ekleyip 3 dakika kaynatın.

- Soğuyana kadar bekletin ve soğanı bir süzgeçle sudan ayırın.

- Bir çubuğu kalan suya batırın ve doğrudan yaralara uygulayın.

- 5 dakika bekletin ve soğuk su ile durulayın.