Ağız ve diş sağlağıyla ilgili 5 ölümcül hastalık

Ağız ve diş sağlığı insan vücudunda çeşitli başka hastalıklara da yol açar. Bunlardan bazıları ise ölümle bile sonuçlanabilir. Düzenli olarak ağız hijyenine dikkat etmeyenleri bekleyen büyük hastalıklar olabilir. Peki ağız ve diş sağlığına dikkat etmezseniz hangi ölümcül hastalıklara yakalanabilirsiniz? İşte ağız ve diş sağlığına bağlı 5 ölümcül hastalık...

Kanser

Tahmin edersiniz ki kötü ağız ve diş sağlığı ağız kanseri riskini arttırıyor. Sadece ağız kanserine değil, birçok kanser çeşitine de sebep oluyor. Bunlardan biri de pankreas kanseri. Ayrıca, kanser hastalarının üçte birinden fazlasında ağız yaraları, ağız kuruluğu, enfeksiyon, çene ağrısı ve hassas diş eti gibi ağzı etkileyen durumlar görülmektedir. Sürekli yapılan ağız ve diş sağlığı bakımı kanser riskini azaltıyor.

Kalp hastalıkları

Yapılan birçok çalışma gösteriyor ki sağlıksız bir ağız kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor. Ağız sağlığının kalp ve damar hastalıkları arasındaki bağlantıyı garipsese de birçok teori aradaki ilişkiyi açıklıyor. Zararlı bakteriler damara giriyor, iltihaplanmaya ve pıhtılaşmaya sebep oluyor.

Alzheimer

Alzheimer riskini azaltmak için düzenli olarak egzersiz yapıyor ve okuyor musunuz? Ayrıca ağız sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Araştırmalar gösteriyor ki; diş eti çekilmesi ve Alzheimer birbiriyle bağlantılı. Diş etine bağlı oluşan bakteriler Alzheimer hastalığına bağlı oluşan beyindeki bakterilerde de bulunmuştur.

Diyabet

Diyabetin böbreklere, sinirlere, gözlere ve ağza zarar verebildiğini biliyor muydunuz? Tükürüğünüz ile ağzınızda büyüyen zararlı bakteriler yüksek kan şekerine sebep oluyor. Kötü bakteriler plak oluşumuna ve diş eti hastalıklarına sebep oluyor. Bu nedenle, ağız ve diş etinizle ilgili sorun yaşıyorsanız, diyabet için test yaptırmanız gerekiyor.

Kısırlık

Ağız ve diş sağlığı bakımı doğurganlığı etkiliyor. Diş eti hastalığının gebeliği nasıl etkilediğini araştıran bir çalışmada araştırmacılar, diş eti hastalığı olan kadınların, diş eti hastalığı olmayan kadınlara kıyasla gebe kalmasının 2 ay daha uzun sürdüğünü bulmuşlar. Araştırmalar ayrıca diş çürüğü ve diş eti hastalığı olan erkeklerin zayıf sperm sahip olduğunu gösteriyor. Ağız hijyenine önem göstermek kelimenin tam anlamıyla hayatınızı kurtarabilir. Bu nedenle, günde iki kez fırçalayarak, diş ipini temizleyerek ve düzenli olarak ziyaret ederek ağzınıza daha iyi bakmaya başlayın.