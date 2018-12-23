Ağız kokusunun nedenleri nelerdir?

AĞIZ KOKUSUNUN NEDENLERİ

İçilen sigaralar hem dişlerinize zarar vermekte hem diş eti hastalıklarına neden olmakta hem de ağız kokusu oluşmasına neden olmaktadır.

Saymış olduğumuz bu nedenler dışında diş hastalıkları da ‘’Ağız kokusu neden oluşur?’’ sorusunun nedenleri arasındadır. Dişleriniz çürümesi ve biraz önce de söylediğimiz gibi diş eti hastalıkları ağız kokusuna neden olan etkenler içerisindedir. Bunun dışında ağız kuruluğu veya kserostomi’de ağız kokusuna neden olabilmektedir. Ek olarak herhangi bir sağlık probleminizden dolayı kullanıyor olduğunuz ilaçlar da -bazı ilaçlar tükürükleri azaltmaktadır- ağız kokusu yapabilmektedir.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

‘’Ağız kokusu neden oluşur?’’ sorusunu cevapladık peki sizce bu sorunu nasıl önleyebiliriz? Öncelikle ağız hijyeninize çok önem vermeli ve dişlerinizi düzenli bir şekilde fırçalamalısınız. Bununla beraber bol bol su tüketmeli, sürekli aynı diş fırçasını kullanmamalı, yalnızca dişlerinizi değil dilinizin de hijyenini sağlamalı, gargara yapmalı ve diş kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Tüm bu önlemlere rağmen hala bir ağız kokusu sorunu yaşıyorsanız bir doktora danışarak doğru bir tedavi yöntemi izleyebilirsiniz.