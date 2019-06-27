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Ağız kokusunu sonsuza kadar yok edin

Herkes zaman zaman ağız kokusu problemleri yaşar. Ağızda alana gelebilecek sıhhat meseleleri makûs ağız kokusuna neden olabildiği gibi, aynı zamanda kolay bir gıda suratından da bu meseleyi yaşıyor olabilirsiniz.

27 Haziran 2019 Perşembe 16:41
Ağız kokusunu sonsuza kadar yok edin

Her gün bir diş sarımsak yemeseniz dahi bazen nereden geldiği belirli olamayan bir ağız kokusu ehemmiyetli bir görüşmeyi veya buluşmayı mahvedebilir.

Soluğumuz neden makûs kokar?

Ağız kokusu, ağızda biriken bakteriler tarafından oluşturulur. Bir ekip makûs alışkanlıklara sahipseniz, ne yazık ki bu bakterilerin işlerini yapmasını oldukça basitleştirmiş oluyorsunuz.

Ağız hijyeninize ne kadar dikkat ettiğinizi düşünün ve size saymak üzere olduğumuz makûs alışkanlıklar veya sıhhat problemlerinden rastgele birine sahip olup olmadığınızı hakimiyet edin.

  • Gereğinden fazla kükürt içerikli yiyecek harcıyorsanız
  • İçki ve sigara kullanıyorsanız
  • Gerektiği kadar dişlerinizi fırçalamıyorsanız
  • Diş eti hastalığınız varsa
  • Stres ve kaygı katsayınız yüksekse
  • Ağzınızda bir enfeksiyon varsa
  • Dişlerinizde çürüme mevcutsa

Sıhhat meseleyi olarak kabul edilen problemler için dişçiniz ile görüşün ve kendisini kumpaslı olarak ziyaret etmeyi bakımsızlık etmeyin. Değişik makûs alışkanlıkları da eksiltmeye çaba edin ve size vereceğimiz önerilere uyun.

Daha fazla su için

Ağzınızda yaşayan bakterilerin makûs kokuya neden olan gazları üretememeleri için bol su için ve ağzınızın kuru kalmasına çok izin vermeyin.

Nane, Maydanoz ve Reyhan gibi nebatları çiğneyin. 

Yanınızda ufak ölçülerde nane, maydanoz, reyhan, karanfil gibi nebatlar bulundurmak sizi anlık olarak kurtaracaktır. Dişlerinizi arınmayacak olsalar dahi hiç değilse var olan kokuyu bastıracaklardır.

Elma Yiyin

Evden çıkmadan bir elma yiyin. Elmanın içeriğindeki maddeler ağız kokunuzu ortadan kaldıracaktır. Ayrıca dişlerinizi de temizleyecektir.

Limon Tüketin

Limon asidik olduğu için ağzınızdaki bakteri ölçüsünü eksiltecektir ve böylece ağız kokunuzu giderecektir. Şayet limonun apaçık tadı dolaysız olarak tüketmenizi yasaklıyorsa; salatınıza veya içme suyunuza katarak tüketebilirsiniz.

Ağız Arınma Jelleri Taşıyın

Şayet ağız kokusu problemi yaşamınızın bir parçası haline geldiyse ve sakız çiğnemekten beğenmiyorsanız yanınızda ağız arınma jellerinden bulundurabilirsiniz.

Dilinizi Arınmayı İhmal Etmeyin

Dilinizde dişleriniz ve diş etleriniz gibi kumpaslı pakliğe lüzum dinler. Rastgele bir marketten bir dil arınıcı satın alabilirsiniz ve yıprandıkça yenisiyle değiştirebilirsiniz.

Çok zorlayıp dilinize hasar vermeyin ancak günde bir defa uygulayacağınız dil pakliği rutini ile ağız kokunuzdan başka bir sıhhat meseleniz yok ise basitlikle kurtulabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 16:41
  1. Ağız kokusu önleme
  2. elma
  3. Limon
  4. su
  5. ağız arınma jeli

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