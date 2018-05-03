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Ağız kokusundan bir türlü kurtulamıyorsanız...

Ağız kokusu bazılarının halledemediği büyük sorunlardan biri. Çevremizde, özellikle yakın temas kurmak gereken ilişkilerde ağız kokusu oldukça rahatsız edici bir durum. Belki de daha önce denediğiniz veya rastladığınız çözümlerden daha farklı olanları bu yazımızda...

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:09
Ağız kokusundan bir türlü kurtulamıyorsanız...


HER GÜN DİŞ İPİ KULLANIN

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak çoğu insanın günlük rutininin bir parçasıdır, ancak herkes diş ipi kullanmaz. Dişlerinizi diş ipiyle temizlemezseniz, dişlerinizin arasında yemek artıkları birikir ve ağzınızın içinde yaşayan bakterileri besler. Bu da ağız kokusu sorununuzu arttırır ve ağız kokusu yalnızca diş fırçası, diş macunu ve gargarayla baş edilmesi oldukça zor bir sorundur.

Ayrıca, dişlerinizi fırçalarken, dilinizi de fırçalamayı unutmayın. Dilinizin üzerinde plak birikmesini önleyin.

DAHA ÇOK SU İÇİN

Ağzınızdaki kötü bakterleri yok etmekten su sorumludur ve uzun süre su içmezseniz bakteriler hızla çoğalır.

Daha çok su içtiğinizde, ağzınızın içinde daha fazla tükürük oluşur ve tükürük de bakterilerin öldürülmesine yardımcı olur. Ek olarak, oksijen bakımından zengin olan tükürük bakterilerin hayatta kalmasını daha da zorlaştırır.

ÇİNKO BARINDIRAN GIDALAR TÜKETİN

Sağlıklı ve farklı gıdaları içine alan bir beslenme tarzınız olduğunu söyler miydiniz? İyi düşünün, çünkü belki beslenmeniz olması gerektiği kadar iyi değildir. Fındık, organik et, tohum ve kakao gibi gıdalardan doğru oranlarda tüketmek içlerinde bulunan çinko sayesinde ağzınızın temiz kokmasına katkıda bulunabilir. Çinko ağızda bakteri üremesini önler. Genelde ağız hijyen ürünlerinin içinde bu bileşenden sık sık görmemizin sebebi de budur.

PROBİYOTİKLERİ İHMAL ETMEYİN

İyi çalışan bir sindirim sistemi ağız kokusuna yol açan toksinleri zamanla ortadan kaldıracaktır. Günlük beslenmenize probiyotikleri dahil ederek bu can sıkıcı sorundan kurtulabilirsiniz. En iyi seçenekler peynir ve yoğurt gibi gıdalardan bulunan doğal probiyotiklerdir.

Laktoza alerjiniz varsa, sağlıklı gıdalar satan mağazalarda bulunan probiyotik takviyelerini de kullanabilirsiniz.

DENGELİ BESLENİN

Az miktarda karbonhidrat, yağ ve protein içeren bir beslenme nefesinizin temiz kokmasını kolaylaştıracaktır. Kuşkonmaz gibi belli gıdaların içinde ağzınızda kalıp kokuya sebep olan keton bileşeni bulunur. Beslenmenizde aşağıdaki gıdaların bolca bulunması çok önemlidir:

Brokoli
Havuç
Nane
Elma
Pırasa
Gevrek dokulu meyve ve sebzeler de dişinizi ve dilinizi doğal olarak temizledikleri için harika seçeneklerdir.

SİGARADAN VAZGEÇİN

Sigara içmek yalnızca dişlerinizi sarartıp ağzınızı kurutmakla kalmaz, aynı zamanda ağız kokusuna da yol açar. Ağzınızda kalan nikotin kalıntıları kan damarları tarafından emilir ve tükürük üretiminizi sınırlar. Unutmayın: yeterli tükürük olmazsa ağzınızdaki bakteri çoğalacaktır.

Bu basit ipuçlarını uygulayarak siz de ağız kokusunu önleyebilirsiniz, ancak düzenli olarak diş doktorunuzu görmeyi de ihmal etmeyin.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:09
  1. ağız kokusu
  2. ağız bakımı
  3. diş temizliği

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