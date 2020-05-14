Ağız kokusuna karşı çinko içeren diş macunları önerildi

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, “Ağız kokusuna karşı çinko içeren diş macunları ile iftar ve sahurdan sonra mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Diş ipi ve ağız solüsyonları kullanılması da fayda sağlayacaktır” dedi.

Ramazan ayında ağız ve diş sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, ağız kokusunun giderilmesinde besinlerin etkili olabileceğini belirtti. Çetin, “Oruçluyken uzun saatler boyunca aç kalınıyor ve dolayısıyla bir çiğneme yapılmıyor. Çiğneme olmayınca da tükürük miktarı azalıyor ve ağız içinde asit miktarı artıyor. Bu da ağız kokusuna yol açıyor. Bir de bunun üstüne ağız ve diş bakımı tam anlamıyla yapılmazsa ağızda koku artıyor” dedi.

“Ağız kokusunun birçok nedeni var”

Dr. Osman Çetin, ağız kokusunun birçok nedeni olduğuna da dikkat çekerek "Ağız kokusu diş, diş eti ve mide rahatsızlıkları dolayısıyla oluşur. Aynı zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu, karaciğer ve böbrekte yaşanan hastalıklarda ağız kokusu meydana getirebilir” şeklinde konuştu.

Ayrıca dil üzerinde biriken gıdaların kükürtlü bileşiklere dönüşerek ağızda kötü kokuya neden olduğunu kaydeden Çetin, bu kokuyu ortadan kaldırmak için diş fırçalamanın yanı sıra dilin de temizlenmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Çetin ağız kokusuna karşı da şu önerilerde bulundu:

“Çinko içeren diş macunları ile iftar ve sahurdan sonra mutlaka dişlerinizi fırçalayın. Diş ipi ve ağız solüsyonları kullanılması da fayda sağlayacaktır. Maydanoz, nane, zencefil, yeşil çay, ada çayı ve karanfil özlü tüketimler yapılırsa bu da ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Çok sıcak ya da çok soğuk içecekler ağız kokusunu tetikleyeceğinden daha ılık tüketilmesine dikkat edilmelidir. İftarda yemeklerin yanında limonlu su, sahurda ise bol bol su tüketilmesi yararlı olacaktır.”