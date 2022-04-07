Ağız kokusuna, bronşit ve astıma çare: Kakulenin saymakla bitmeyen faydaları

Kakule nedir?

Kakule; Asya topraklarına ait, ortalama dört ya da beş metre uzunluğunda geniş yeşil yaprakları olan yabani bir bitki türü olarak tanınıyor. Botanik bilimciler, zencefilgiller familyasının elettaria ve amomum türlerinin tümünü “kakule” olarak adlandırıyor. Latincesi Elettaria Cardamomum olarak bilinen kakulenin adı, gündelik telaffuzda genellikle yetiştiği yerin ismiyle anılıyor. Kakule, meyveleri olan bir bitki ve bu da onu “kakule ağacı” olarak düşünenlerin sayısını artırıyor. Fakat bu doğru bir bilgi değil… Kakule meyvesi oldukça küçük boyutlu, sarımsı yeşil ve kirli beyaz renklerde görülüyor ve her biri bol miktarda tohum içeriyor. Kızıl-kahve tonlardaki bu tohumlar, keskin kokusu ve baskın aromasıyla öne çıkıyor.

Kakule nasıl kullanılır?

İhtiyaca göre taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilen kakulenin, birden fazla kullanım şekli ve alanı bulunuyor. Kakulenin en sık kullanılan bölümü ise meyvesinin içerisindeki tohumlar oluyor. Fakat bu durum sizi kakule yaprağının hiçbir etkisi olmadığı yanılgısına düşürmesin! Bu yapraklardan elde edilen kakule yağından, bakım ürünleri içeriklerinde ve farmakoloji alanında sıklıkla faydalanılıyor.

Peki, kakule nasıl kullanılıyor?

Aslında bunun için pek çok farklı seçenek mevcut. Meyveler doğrudan toplandığı haliyle kurutularak, kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Bunun dışında, meyveden ayıklanan tohumlar tek başına da tercih edilebiliyor. Ayrıca bu tohumların öğütülmesi ile kakule tozu elde etmek de mümkün.

Ağız kokusunu önler, hazımsızlık, bronşit...

Kakuli, zencefilgiller ailesinden olup inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Kakulenin kan basıncını düşürdüğü, felç riskini azalttığı gibi kabızlık, dizanteri, asitlik, hazımsızlık ve mide enfeksiyonları gibi farklı sindirim problemleri için mükemmel bir çözüm kaynağı, mide bulantısı ve reflü gibi mide ağrılarına çare oluyor.

Kakule uzun yıllardır bazı hastalıkların tedavisi için kullanılır. İyi bir antioksidan kaynağı olan bu besin; astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum problemleri semptomlarının hafifletilmesine yardımcı oluyor. Ciltte bulunan lekeleri yok ediyor, gözenekleri açıp temizleyerek akne, sivilce gibi ciltte oluşan döküntülerin oluşmasını engelliyor.

İçerisinden bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındırıyor, kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol altında tutuyor, kan pıhtılaşması ve felç riskini en aza indiriyor. Bol miktarda A vitamini barındırıyor, bu sayede hafızanın güçlenmesini sağlıyor. Depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik durumlarla savaşıyor, böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını koruyor.

Dr. Ender Saraç’ın tavsiye ettiği kullanımı:

1 adet kakulenin içini açın tohumlarını çıkarıp ağzınızda çiğneyin. Hafif acı ve buruk bir tadı vardır. Bir süre sonra nefesinizin açıldığını hissedeceksiniz. Kakulenin özelliği, çay ve kahve gibi tansiyonu çıkarmadan vücudu uyarmaktadır. Sağlıklı bir şekilde vücuda dinçlik vermekte, uykuyu açmakta, zihinsel ve bedensel yorgunluğu gidermeye yardımcı olmaktadır. . Ders çalışırken uyuklayanlar, öğleden sonra yorgunluğu olanlar, sık sık genzi, burnu tıkananlar, sinüziti olanlar da bu şekilde kullanabilir.

Kakulenin faydaları

İçeriğinde bulunnan A vitamini, C vitamini, sodyum, kalsiyum, potasyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir.

Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Depresyon, kaygı, panik atak ve benzeri psikolojik rahatsızlıkların tedavisine yardımcı olur. Yatmadan önce içilen kakule çayı, stresi azaltarak, vücudun ve sinir sisteminin gevşeyerek rahatlamasına yardımcı olup daha iyi bir uyku uyumanızı sağlar. Fakat, düzenli olarak antidepresan benzeri ilaç kullanan kişilerin kakule kullanmaya başlamadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Çağımızın hastalığı olan kanser hücreleriyle savaşır. Hem kanser hücrelerin oluşumunu önlemede hem de var olan kanser hücrelerinin küçülmesinde, yok olmasında önemli bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda zararlı maddelerin karaciğerde birikmesini önler.

Antienflamatuar ve antimikrobiyal özelliği ile vücuttaki iltihapları ve mikropları temizler.

Sindirim sisteminin düzenli çalışması için harika bir bitkidir. Hazmı kolaylaştırır, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Mide asitlerini düzenler, sindirimi kolaylaştırır ve mide-bağırsak gazlarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

İdrar söktürücü özelliği oldukça fazla olup, böbrekleri temizler.

Bağırsaklarda ortaya çıkan parazitleri temizler.

Kardiyovaksüler sağlığı olumlu yönde etkiler. Vücuttaki kan akışını düzenler, kolesterol, tansiyon ve benzeri rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.

Kakule bitkisi, bilinen en iyi afrodizyaklardan biridir.

Kaınların özel döneminde yaşanan ağrı, spazm ve krampların giderilmesinde etkilidir.

Mideyi rahatlatarak mide bulantısını gidermeye yardımcı olur.

Diş ve diş eti sorunlarının giderilmesinde yardımcıdır. Ağızdaki mikropları azaltarak diş çürümesi, diş eti kanamaları ve ağız kokusu gibi sorunları minimuma indirir. Hindistan’da bu özelliğinden dolayı tohumları çiğnenerek de kullanılmaktadır. Kakule tohumlarını sıcak suda demleyerek hazırlanan gargara ile ağzı çalkalamak da nefesi rahatlatır ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olur.

Solunum sistemini rahatlatır.

Boğaz iltihabına bağlı öksürüğün giderilmesinde oldukça faydalıdır. Bronşite çok faydalı olup, boğazı yumuşatıcı özelliği vardır.

Dizanteriyi tedavi edici özelliği bulunmaktadır. Bir sindirim sistemi hastalığı olan dizanteri daha çok bebeklerde ve çocuklarda olmak üzere, sağlıksız koşulların hakim olduğu bölgelerde görülmektedir.