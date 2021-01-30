Ağız kokusu neden olur? Nasıl önlenir?

Ağız kokusu, biyolojik problemlerden çok sosyal ve psikolojik sorunlara yol açan bir rahatsızlıktır. Aklımıza gelen ilk neden diş çürükleri ya da diş eti hastalıkları olsa da, ağız kokusunun pek çok farklı oluşma sebebi bulunmaktadır.

Ağız kokusu neden olur?

Gıdalar: Soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve gibi gıdalar bu duruma yol açar. Düşük karbonhidratlı gıdalar, nefeste keton kokusuna neden olabilir.

Sigara: Sigara, ağız kokusuna neden olan önemli bir faktördür.

Kötü diş hijyeni: Düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında kalması sonucu, ağızda biriken bakteri ve gıda artıkları sonucu, ağız kokusu kaçınılmazdır. Dişlerdeki çürükler, dişeti hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir.

Bazı sağlık problemleri: Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, postnazal akıntı, şeker hastalığı (diabet), reflü hastalığı, laktoz (sütteki şeker) intoleransı, diğer bazı mide hastalıkları, midede bulunan helikobacter pilori mikrobu, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da, bu duruma neden olabilir.

Ağız kuruluğu: Tükrük salgısının yeterli olmaması da ağız kuruluğuna neden olabilir. Tükrük bezi hastalıkları, bazı bağ doku hastalıkları (Sjögren sendromu), bazı ilaçlar ve ağızdan sık nefes alma, tükrük salgısının azalmasına neden olur.

Ağız enfeksiyonları: Ağız içinde enfeksiyona neden olan durumlarda da, ağız kokusu kaçınılmazdır.

Bazı ilaçlar: Antihistaminikler (kaşıntı giderici), bazı idrar söktürücü ilaçlar da yan etki olarak, kötü ağız kokusuna neden olabilir.

Sabah ağız kokusu: Bir çok sağlıklı bireyde, karında biriken gazlar ve dil sırtında üreyen bakterilerden dolayı, ağız kokusu olabilir. Bu durum fizyolojik olup, tükrük salgısı gece azalır ve bakteri çoğalmasın neden olabilir. Bu da, kötü ağzı kokusu sebebi olur.

Gebelik: Hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu, kişide kötü ağız kokusu olabilir.

Diğer sebepler: Alkol kullanımı, aşırı dozda vitamin ilacı tüketimi de ağız koksuna neden olabilir. Ağız kokusu, bazen pskiolojik olup, hastanın duyduğu ancak yakınlarının duymadığı, kokunun olmadığı bir ağzı kokusu şeklinde de olabilir. Burunda tıkanıklık olanlarda, ağızdan sık nefes almaya bağlı da, kötü ağız kokusu oluşabilir.

Ağız kokusunu önlemek için yapılması gerekenler

- Ağızdan kaynaklı olabilecek sorunlar giderildikten sonra hastanın iyi bir ağız hijyeni kazanması gerekiyor. Doğru ve etkin diş fırçalama,diş ipi ve dil fırçası kullanımı, varsa protezlerin temizliğinin sağlanması önem taşıyor.

- Çinko içeren gargaralar ve sakız kullanımı işe yarıyor.

- Bol ve sık su tüketilmesine dikkat etmek gerekiyor.

- Aç kalmamak ağız kokusunu engellemede etkili oluyor.

- Probiyotikten zengin gıdalar alınmasına önem vermek gerekiyor.

- Ceviz, fıstık gibi çerezler, tarçın, bitkisel çaylar, nane, maydanoz, elma, salatalık gibi gıdalar ağız kokusunu önlemede yardımcı olabiliyor.