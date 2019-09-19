Ağız içi yarası neden dolur ? Aft nedir ? Ağız yaralarına ne yapılmalı ? Ağız yarasına 1 günde son!
Yanak içi dudak içi ve etrafı, dil ve dişetlerinde oluşan yuvarlak yaralar 'oral ülser' olarak da adlandırılır.19 Eylül 2019 Perşembe 11:35
Ağız içi yaralarının sebebleri genetik özellikler, ilaç alerjisi, diş ve diş eti problemleri, stres, yorgunluk, vitaminsizlik gibi bir çok sebepten ortaya çıkar.
Birkaç küçük tiyolarla ağız yaralarından kurtulun;
· eller iyice temizledikten sonra karbonat ile yara hafifce ovulur.
· Ağız sirke ile gargara yapıldığında ağız yaralarını kısa sürede geçirecektir.
· 1 tatlı kaşığı kekik ağza alınıp yutmadan çiğnenir.
· Karanfil ağza alınıp yutmadan çiğnenir.
· Ağız limon suyu ile düzenli olarak gargara yapılır.
· Bol miktarda maydanoz çiğnenmeli
· Bir dilim ayva yaranın üzerinde ovulmalı
Ağız yaralarını aynı günde yok eden karışım;
1 su bardağı kaynar suyun içinde 1 yemek kaşığı sumak 2 dakika kaynatılır. Ilımış olan karışıma 1 tatlı kaşığı sirke ilave edilip gargara yapılır.
Şifalı Günler.
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