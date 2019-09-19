Ağız içi yarası neden dolur ? Aft nedir ? Ağız yaralarına ne yapılmalı ? Ağız yarasına 1 günde son! Yanak içi dudak içi ve etrafı, dil ve dişetlerinde oluşan yuvarlak yaralar 'oral ülser' olarak da adlandırılır.

Ağız içi yaralarının sebebleri genetik özellikler, ilaç alerjisi, diş ve diş eti problemleri, stres, yorgunluk, vitaminsizlik gibi bir çok sebepten ortaya çıkar. Birkaç küçük tiyolarla ağız yaralarından kurtulun; · eller iyice temizledikten sonra karbonat ile yara hafifce ovulur. · Ağız sirke ile gargara yapıldığında ağız yaralarını kısa sürede geçirecektir. · 1 tatlı kaşığı kekik ağza alınıp yutmadan çiğnenir. · Karanfil ağza alınıp yutmadan çiğnenir. · Ağız limon suyu ile düzenli olarak gargara yapılır. · Bol miktarda maydanoz çiğnenmeli · Bir dilim ayva yaranın üzerinde ovulmalı Ağız yaralarını aynı günde yok eden karışım; 1 su bardağı kaynar suyun içinde 1 yemek kaşığı sumak 2 dakika kaynatılır. Ilımış olan karışıma 1 tatlı kaşığı sirke ilave edilip gargara yapılır. Şifalı Günler.

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