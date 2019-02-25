Ağız içi yaralar neden olur | Ağız içi yaralarına ne iyi gelir?

Ağız içi yaralar hangi hastalığın belirtisi? Halk arasında aft olarak bilinen ağız yarası zaman çoğu kimselerde görünmektedir. Ağızda yara oluşumu toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. Genellikle diş eti ve dudak içi arasında veya dudak yanak içinde beyaz renkli yaralar bazen küçük bazen 1-2 milim derinliğinde olabilir.

Bir çok deri hastalığının ağız içinde belirti verebileceğini belirten Dr. Mehmet Kamil Mülayim “Ağız içi yaraları, farklı renklerde kabarıklıklar, çizgilenmeler ağız içinde acı tat hissi bir deri hastalığının da belirtisi olabilir” dedi. Ağız içi yaralar neden oluşur. Ağız içi yaralarının iç organ hastalıklarının ilk belirtisi olabileceğini söyleyen Dr. Mehmet Kamil Mülayim bir aydan uzun süredir ağızda bulunan ve iyileşme belirtisi göstermeyen şişlik ve yaralar ağız kanserinin belirtisi olabileceğini ekleyerek halkı uyardı.

Ağız hastalıkları bir çok deri hastalığının ilk belirtisi olabilir

Ağız sindirim kanalının girişidir. Ağızla aldığımız yiyecekler çiğnenip, tükürükle karıştırılarak yutulmaya ve sindirime hazır hale getirilirler. Ağız aynı zamanda konuşmaya yardım eder. Konuşmayı ve seslerin doğru bir şekilde çıkmasını sağlayan dişler, estetik olarak yüzle bir bütünlük içindedir. Tat alma organı olan dilin; çiğneme, yutma, konuşma gibi çok önemli görevleri bulunmaktadır.

Ağız hastalıklarında ilk başvuracağımız hekim dermatolog olmalı

Birçok deri hastalığı, deri ile beraber ya da deriden önce veya sonra ağız içinde de belirti verebilir. Bu nedenle ağız içinde ortaya çıkan yara, farklı renklerde kabarıklıklar, çizgilenmeler ağız içinde acı tat hissi bir deri hastalığının da belirtisi olabilir.