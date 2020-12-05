Ağız gargarası koronavirüsü öldürür mü? Çok net açıklama!

Diş Hekimi Sevgi Fıratlıoğlu, ağız gargaralarının koronavirüse etkisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fıratlıoğlu, "Gargara olarak kullanılan sirke ve karbonatlar, ağız içinde tahribat yapar. Koronavirüsten kaçarak diğer hastalıklara davetiye çıkartmayın." dedi.

'Diş tedavilerinizi aksatmayın'

Salgın hastalıkların diş hekimleri için yeni bir konu olmadığını belirten Diş Hekimi Sevgi Fıratlıoğlu, koruyucu ekipman, maske ve siperlikleri önlem amacıyla pandemi öncesinde de taktıklarını söyledi. Hastalardan koronavirüs korkusuyla diş tedavilerini aksatmamalarını isteyen Dr. Fıratlıoğlu, randevuların kalabalık oluşturulmayacak şekilde ayarlandığını, HES kodu alınarak hasta tedavisi yapıldığını belirtti.

'Ağız hijyeni vücut direnci için önemli'

Ağız hijyeninin sağlanamaması durumunda üst solunum yolunun olumsuz etkilenebileceğini belirten Dr. Fıratlıoğlu, "Koronavirüs solunum yollarıyla bulaştığı için, kötü ağız hijyeni koronavirüs döneminde çok önemli. Aksatılmış tedaviler ileride ve özellikle koronavirüs geçirildiğinde hastanın vücut direncini daha da düşürecektir." diye konuştu.

'Ağız gargarasındaki alkolün derecesi koronavirüsü öldürmeye yetmez'

Kullanılan ağız gargaralarının içeriğinde de alkol olduğunu ancak oradaki alkol derecesinin koronavirüsü öldürmeye yetmeyeceğini belirten Fıratlıoğlu, "Koronavirüsü yok etmek için yüzde 60 ila 80 oranında alkol gerekir. Bu kadar yüksek bir alkolle ağız hijyenini sağlamaya çalışırsanız ağzınızı tahrip edersiniz. O yüzden alkol bazlı gargaraların koronavirüsü önleme açısından bir görevi yok. Sirke ve diğer malzemelerin kontrolsüz kullanılması ağzın genel sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Diş hekiminize başvurarak bu ürünleri kullanmak en doğrusudur." ifadelerini kullandı.