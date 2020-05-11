Ağız-diş sağlığı sektörü 2020'nin ikinci yarısından umutlu

ANKARA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla işlerin durma noktasına geldiği diş hekimlerine malzeme ve ekipman sağlayan “ağız-diş sağlığı” sektöründe, yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma görüleceği belirtiliyor.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde Kovid-19 nedeniyle “geçici buhran” olarak adlandırılabilecek bir duraklama yaşandığını söyledi.

Diş hekimlerinin birinci dereceden risk grubunda yer almaları sebebiyle tedavi süreçlerinin acil durumlar dışında durduğunu hatırlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Bu pandemi sürecinde direkt olarak tedavi süreçleri durduruldu ve Sağlık Bakanlığının da tavsiyesi doğrultusunda, Türk Diş Hekimleri Birliği de bu yönde karar aldı. Sadece acil tıbbi müdahale dediğimiz bir tedavi protokolü uyguladılar. Bu da işlem hacmi açısından yüzde 90- 95 oranında düşme demektir. Muayenelerimiz aslında büyük bir oranda kapalılar. Dolayısıyla diş hekimlerine servis veren, hizmet veren bütün tıbbi malzeme firmaları da onlara paralel dinlenmede."

- "Sektör destek paketi kapsamına alınmalı"

Uçar, ağız-diş sağlığı sektöründe faaliyet gösteren firmaların istihdamı devam ettirmek istediğini vurguladı. Tıbbi malzeme sektörünün bir parçası olması sebebiyle ağız-diş sağlığının, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında yer almadığını anlatan Uçar, firmaların şu anda çalışmadığını ya da minimum seviyede çalışabildiğini, bu sebeple sektörün pakete dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Hazirandan itibaren muayenelerin açılmasını beklediklerini ve yazın sonuna doğru biraz daha normalleşme olacağını söyleyen Uçar, "Üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekteki ani durmanın yavaş yavaş toparlanmaya geçeceğini, dördüncü çeyrekte de hızlı bir toparlanma sürecini yakalayacağımızı ve toplam işlem hacmimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Bekleyen işleri daha kısa sürede yaparak, katlayarak sürdüreceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı

Türkiye’nin, dünyanın en kaliteli hizmetini verebilen diş hekimlerine sahip olduğunun altını çizen Uçar, “Türkiye'deki sağlık sisteminin de ne kadar doğru ve düzgün olduğunu bu süreç bize gösterdi. Diş hekimliği sektöründe de aynen bu paralelde dünyanın en önde gelen kaliteli ürün ve hizmet sağlayan alan yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.