Ağırlaştırılmış müebbet ne demek? Ağırlaştırılmış müebbet hapis ne kadar?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kaç yıl yatar? Hapis cezası, suç işleyen kişi hakkında mahkeme tarafından hükmedilen hürriyeti kısıtlayıcı cezadır. Hapis cezasının türleri; ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezasıdır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder, “sıkı güvenlik” rejimine göre çektirilir (TCK m.47).

Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder (TCK m.48). Süreli hapis cezası, hükümlünün geçici bir süreyle hürriyeti kıstlayıcı cezaya çarptırılmasıdır. Süreli hapis cezası, kanunda aksi belirtilmeyen hallerde bir aydan az, yirmi yıldan fazla olamaz (TCK m.49).

Ağırlaştırılmış müebbet cezası hangi suçlar için verilir?

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Hangi Suçlara Uygulanır? Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, aşağıdaki suçlar hakkında uygulanır:

Soykırım suçu,

İnsanlığa karşı suçlar,

Nitelikli kasten öldürme suçu,

İşkence suçu işleyerek öldürme,

Cinsel saldırı suçu neticesinde öldürme,

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu,

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar,

Siyasal veya askeri casusluk (TCK m.328/2),

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (TCK 330/2),

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (TCK m.335/2),

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama (TCK m.337/2).

Ağırlaştırılmış müebbet cezanın süresi ne kadar?

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Ancak, cezaevinde belli bir süreyi iyi halli geçiren hükümlü koşullu salıverilme hükümlerinden yararlanabilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.