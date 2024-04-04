Ağır yenilgi sonrası gözler Akşener'de! İYİ Partili Poyraz'dan istifa yorumu

Türkiye mahalli ve idari yerel seçimlerinde sandık başına gitti. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyondan fazla seçmen oy kullanırken seçimi beşinci sırada tamamlayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı aldı.

Akşener yeniden aday olacak mı?

Parti tabanından tepkiler sonrası seçimli genel kurula giden Akşener'in yeniden aday olup olmayacağı ise merak konusu oldu. İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz tv100 canlı yayınında Akşener'in adaylığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşener'in kongreye gitmek zorunda olduğunu söyleyen Poyraz şu ifadeleri kullandı:

'Kongre zorunluydu'

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"Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor.

Sayın Genel Başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir.

Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.

'Aday olacağını düşünmüyorum'

Sayın Akşener’in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi.

Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener’in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum."