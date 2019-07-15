Ağır ticari araç pazarı 6 ayda yüzde 58 daraldı

Ağır ticari araç pazarında Ocak-Haziran döneminde toplam 3 bin 315 adet kamyon ve çekici satışı gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde gerçekleşen toplam 7 bin 966 adetlik satışa göre pazar 2019 yılının ilk altı ayında yüzde 58,39 daraldı. 2019 yılı Haziran ayında toplam 765 adet kamyon ve çekici satışı yapıldı. 2018 yılı aynı ayda yapılan 872 adetlik satışa göre Pazar 2019 yılı Haziran ayında yüzde 12,27 düştü. TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin, “2020 yılı makroekonomik dengelerin oturması ile birlikte toparlanmanın başlayacağı yıl olabilir. İstatistiklere baktığımızda yaklaşık 55 bin adetlik bir pazarın ötelendiği görülüyor. Ekonomideki belirsizlikler ortadan kalktıkça ötelenen taleplerin 2020 yılında devreye girebileceğini öngörüyoruz” dedi.