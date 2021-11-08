Ağır ol Ağıralioğlu!

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Bingöl'de şehit kardeşine "Bacını...." şeklinde ahlaksızca küfreden Lütfü Türkkan'ın yalnızca grup başkanvekilliğinden alınmasını büyük bir marifetmiş gibi lanse etmeye çalıştı. "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan'ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz" ifadelerini kullanan Ağıralioğlu'na tepkiler ise gecikmedi. Vatandaşlar, yalnızca grup başkanvekilliği görevinden el çektirilen Türkkan'ın partiden ihracına ya da disiplin sürecine ilişkin bir adım atılmamasını eleştirerek, "Sayın Ağıralioğlu, 'Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz' diyor ama, anlaşılan milletin verdiği makam olan milletvekilliğini makamdan saymıyor. Çünkü Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin vekili olarak TBMM'de bulunmaya devam edecek. Eğer samimiyseniz, Türkkan'ın İYİ Parti milletvekilliğinden de istifa etmesi için harekete geçersiniz" dedi.

Akbaşoğlu: Milletvekilliğinden istifa etmeli

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkkan'ın "İYİ Parti Grup Başkanvekilliği" görevinden istifa ettirilerek olayın üstünün örtülmeye çalışıldığını, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Galiz küfürlerin hesabının mutlaka sorulması gerektiğini ifade eden Akbaşoğlu "Türkkan, siyaseten gereğini yaparak milletvekilliğinden istifa etmeli. Ancak bu şekilde hem İYİ Parti'nin kurumsal tavrı hem de şehit ailelerimizin ve milletimizin beklentisi siyaseten yerine gelmiş olabilir." dedi.

Akşener sus pus

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, olaydan sonra Türkkan ile ilgili disiplin sürecini devreye sokması gerektiğini ancak olayın üzerinden üç gün geçmesine rağmen Akşener tarafından bu yönde bir adımın atılmadığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Milletin emanetini ve vekaletini, TBMM'de ifa etmeye çalışan, Gazi Meclis'te bu duygu ve düşüncelerle hareket etmesi gereken, milletimizin ırzını, namusunu korumakla mükellef olan bir kişinin, siyasi tarihimizde eşine rastlanmayan böyle menfur ve galiz bir küfürle şehidimizi, bacısını ve bütün milletimizi rencide etmesi kabul edilemez. Lütfü Türkkan, siyaseten gereğini yaparak milletvekilliğinden istifa etmeli. Ancak bu şekilde hem İYİ Parti'nin kurumsal tavrı hem de şehit ailelerimizin ve milletimizin beklentisi siyaseten yerine gelmiş olabilir. Sayın Akşener'in, böyle menfur bir olaydan sonra kamuoyuna tatmin edici bir cevap vermesi, açıklama yapması ve ilgili tavrı ortaya koyması acilen beklenmelidir."

"Gereği mutlaka yapılmalı"

Yaşanan son olayın ilk olmadığını hatırlatan Akbaşoğlu, Türkkan'ın, daha önce teröristlerce şehit edilen Mardin Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'ün babasının, Meclis'e ziyaretine ilişkin de galiz ifadeler kullandığını, kendisine ait kaçak yapıyı görüntülemek isteyen gazeteciyi ise dövdürdüğünü ifade etti. Türkkan'ın tavrını, milletin değerlerine en büyük saldırı ve saygısızlık olarak nitelendiren Akbaşoğlu, "Türk siyasi tarihinde eşine rastlanmayan, dünya tarihinde de eşine rastlanması mümkün olmayan, kendisini vatan için feda eden bir şehidin bacısına açıkça küfreden bir kişinin, Gazi Meclis'in çatısı altında bulunması asla mümkün değil. Gereği mutlaka yapılmalı." görüşünü paylaştı.