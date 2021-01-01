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Aktüel Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.
Aktüel

Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 19:31:38 -
Ağır hasta sayısı 3 bin 891 oldu, 14 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 114 bin 760'a yükseldi.
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