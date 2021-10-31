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Ekonomi Ağın leblebisine talep yoğun
Ekonomi

Ağın leblebisine talep yoğun

Elazığ’da üretilen Ağın leblebisine talep yoğun.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 19:58:00 -
Ağın leblebisine talep yoğun

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, 2017’de coğrafi işaret belgesiyle tescillenen leblebinin gurbetçiler aracılığıyla yurt dışına götürülmesiyle bir ihracat kalemi olarak da değer kazanmaya başladığını söyledi. Karahan, ürünün üretim miktarını daha da arttırmak için işleme ve paketleme tesisi inşa edildiğini aktardı. Tesisin gelecek sezon üreticilerin hizmetine gireceğini bildirdi. Üretici Bünyamin Erdem de 26 yıldır Ağın leblebisi satarak geçimini sağladığını söyledi. Erdem, şöyle konuştu: “Ağın leblebisine yoğun rağbet var. Satışlardan da çok memnunuz. Özellikle sacda beyaz kum içerisinde kavrularak yapılan leblebiler çok beğeniliyor. Talep çok ama eşimle birlikte çalışıyoruz, dayanışma içerisinde 2 ton civarı leblebi ancak yapabiliyoruz. Siparişe göre yaptığımız için taze olarak tüketilmesini sağlıyoruz.”

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