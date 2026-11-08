  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yahudi hahamdan Almanya itirafı! Hitler öncesi Berlin Sodom ve Gomore'ye dönmüştü 20 kişi yaralandı! O ülke 5,7 ile sallandı Sapkın akımların beli bir an önce kırılmalı! Aile bitmeden LGBT bitmeli! Maltepe'de erkek kuaförüne kurşun yağmuru! Motosikletli saldırganlar kayıplara karıştı Leman Dergisi’nin yayımladığı karikatürlere tepki gösterdiği için yargılanan Aykut’a destek! İslâm’a saldırı ifade özgürlüğü olamaz ‘Türk toplumuna yakışan bir muhalefet yok’ Ekrem İmamoğlu yanlış at Ece Sevim'den bomba soru: 'Fon soruşturmasında Muhalefet hiç mi yok?' Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'in iddiasına itiraz! 'Öyle olsaydı onlar da serbest bırakılırdı' Ne EYT, ne fon, ne zam. Erdoğan’a güven tam! Ali Karahasanoğlu yazdı Suriye'den Suudi Arabistan'la askeri ittifak açıklaması! Mekke İttifakı için kapı aralandı
Aktüel Ağıla giren yaban domuzu ortalığı birbirine kattı! Koyunlar kaçacak yer aradı
Aktüel

Ağıla giren yaban domuzu ortalığı birbirine kattı! Koyunlar kaçacak yer aradı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ağıla giren yaban domuzu ortalığı birbirine kattı! Koyunlar kaçacak yer aradı

Yalova'da av köpeklerinden kaçan dev yaban domuzu, girdiği küçükbaş hayvan ağılında ortalığı birbirine kattı. Metal tel örgüleri parçalayarak ağıla giren domuz, koyunların arasında paniğe neden oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kirazlı köyünde izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu köye yöneldi. Hızla bir küçükbaş hayvan ağılına dalan dev domuz, metal tel örgüleri zorlayarak parçaladı. Ağıldaki koyunların arasına giren yaban domuzu, hayvanların sağa sola kaçışmasına neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve içeride yaşanan panik anları kaydedildi. Ağılda kısa süre kalan yaban domuzu, ardından hızla uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağılda hasar oluştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23