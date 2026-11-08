Ağıla giren yaban domuzu ortalığı birbirine kattı! Koyunlar kaçacak yer aradı

Kirazlı köyünde izinli ve ruhsatlı avcıların av köpekleriyle takip ettiği yaban domuzu köye yöneldi. Hızla bir küçükbaş hayvan ağılına dalan dev domuz, metal tel örgüleri zorlayarak parçaladı. Ağıldaki koyunların arasına giren yaban domuzu, hayvanların sağa sola kaçışmasına neden oldu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda domuzun tel örgüleri aşarak ağıla girdiği ve içeride yaşanan panik anları kaydedildi. Ağılda kısa süre kalan yaban domuzu, ardından hızla uzaklaşarak ormanlık alana kaçtı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ağılda hasar oluştu.