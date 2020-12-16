AGİ ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi zammı ne kadar?

AGİ ne kadar, kaç TL? İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından dün ikinci kez toplandı. Üçüncü toplantı ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek. Süreç aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak ve yeni yılda uygulanacak asgari ücret belirlenecek. HAK-İŞ olarak, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir.” dedi.

2021 AGİ ne kadar? İşçiler merak içerisinde yeni yılda asgari ücretle birlikte agari geçim indiriminin ne kadar olacağını merak edip araştırıyor. Asgari ücrete 2021'de zam yapıldığı taktirde, Asgari Geçim İndiriminde de artış olması bekleniyor. 2021 AGİ tutarları asgari ücret zammı belli olmadan belirlenemiyor. Asgari ücret AGİ tutarları aşağıdaki gibi olarak çalışana ödenmekte.

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 ve üzeri çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL