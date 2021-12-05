AGİ ne kadar oldu? AGİ bekar evli çocuklu ne kadar oldu?

AGİ’ye ne kadar zam yapıldı? Yılın son ayıyla birlikte çalışanların pek çoğu AGİ’ye ne kadarlık zam yapıldığını araştırmaya başladı. Peki, AGİ zam oranı belli oldu mu? AGİ ne kadar oldu 2022