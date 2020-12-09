AGİ ne kadar bekar? 2021 AGİ zammı

Asgari geçim indirimi yani herkesin bildiği AGİ, devlet tarafından çalışanların kendine ve yakınlarına bakmakla yükümlü olması nedeniyle gelir vergisi almaksızın devlet tarafından işçiye ödenen bir ücrettir. AGİ her sene ocak ayında asgari ücret zammıyla birlikte yeniden belirlenir. AGİ tutarları, çalışanların bekar olması, evli olması, eşinin çalışıp ya da çalışmıyor olması bunun yanında çocuk sayısına göre AGİ miktarları değişmekte. AGİ, işveren tarafında devlet adına işçiye ödenmektedir.

AGİ ne kadar?

2020 yılı asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira. Yukarıda da dedik ya AGİ her yıl asgari ücret zammıyla birlikte değişmekte. 2020 yılı için en düşük yani bekar için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 220,73 TL, Evli eşi çalışan 5 çocuklu çalışan için AGİ 375,23 TL’dir.

2021 AGİ ne kadar? Bekar için AGİ kaç para?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyon son toplantısını ise 22 Aralık’ta yapacak ve bu toplantıyla birlikte hem 2021 asgari ücreti hem de 2021 AGİ tutarı da açkılanacak. Asgari ücrete yüzde 7 ile yüzde 35 arasında zam yapılması durumunda hem asgari ücret hem de AGİ ne kadar olur? sorusu merak edilmekte. İşte Hürriyet'in haberine göre olası yeni AGİ ücretleri…

AGİ’ye yüzde 7 oranında zam yapılırsa 2021 yılı bekar için AGİ ne kadar olur? Bekar için AGİ 236.1 lira, AGİ zammı yüzde 8 olursa bekar için AGİ 238.3 lira, Zam oranı yüzde 9 olursa bekar için AGİ 240.5 lira, zam oranı yüzde 10 olursa bekar için AGİ 242.8 lira, zam oranı yüzde 11 olması durumunda AGİ bekar için 245 lira, zam oranı yüzde 12 olursa bekar AGİ’si 247.2 lira, zam oranı yüzde 13 olmasıyla birlikte bekar için AGİ 249.4 lira, zam oranı yüzde 14 olursa bekar AGİ’si 251.6 lira, zam oranı yüzde 15 olması durumunda bekar için AGİ 253.8 lira, zam yüzde 16 olursa bekar AGİ’i 256 lira, zam oranı yüzde 17 yapılması durumunda AGİ bekar için 258.2 lira, zam oranı yüzde 18 olursa bekar için AGİ tutarı 260.4 lira, zam oranı yüzde 19 olursa AGİ bekar için tutar 262.6 lira ve zam oranı yüzde 20 olması durumunda ise bekar AGİ’si 264.8 lira olmakta.

AGİ zammı

2020 AGİ tutarı (bekar, evli eşi çalışmayan, eşi çalışan, çocuklu eşi çalışan, çocuklu eşi çalışmayan)

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL