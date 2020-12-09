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Ekonomi AGİ ne kadar arttı? Asgari geçim indirimi ne oldu?
Ekonomi

AGİ ne kadar arttı? Asgari geçim indirimi ne oldu?

Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? AGİ ne kadar attı? soruları milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merak edilmekte. AGİ, işveren tarafında devlet adına işçiye ödenmektedir. Asgari ücret artışı ne kadar arttı ise AGİ ücretinde de artış söz konusu olmakta. İşte bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan çocuklu AGİ ücretleri.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:46:00 -
AGİ ne kadar arttı? Asgari geçim indirimi ne oldu?

2021 yılı için geçerli olacak asgari ücreti zammını belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını korona salgını nedeniyle 4 Aralık’ta online olarak gerçekleştirdi. Komisyon ikinci toplantısını 15 Aralık'ta, üçüncü toplantı 22 Aralık'ta yapacak. Komisyon resmi olarak asgari ücret zam oranını son toplantısıyla birlikte kamuoyuna açıklayacak. Asgari ücret zammıyla birlikte AGİ de belli olacak. 

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret komisyonun son toplantısıyla kamuoyuna duyrulacak. Resmi olarak asgari ücret zammı henüz belli olmasa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret 3 bin 100 TL, DİSK, 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira, SP, asgari ücret 8 bin lira ve Ahmet Davutoğlu da asgari ücretin net 3 bin 300 TL olmasını talep etti.

Asgari geçim indirimi ne oldu? 

AGİ ne kadar arttı? En düşük AGİ kaç para? soruları çalışanlar tarafından araştırılmakta. En düşük zam ihtimali yüzde 7 olması durumunda en az AGİ 236.1 lira en yüksek AGİ 401.4 lira olacak. Zam oranı yüzde 35 olursa en az AGİ 297.9 lira en yüksek AGİ 506.5 lira olacak. İşte Hürriyet'in haberine göre olası yeni AGİ ücretleri…

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