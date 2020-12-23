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Ekonomi AGİ kaç para? AGİ kaç para oldu?
Ekonomi

AGİ kaç para? AGİ kaç para oldu?

AGİ 2021 kaç para? | Asgari ücret 2021 zammı aralık ayı son haftasında belli olacak. Milyonlarca kişi AGİ oranının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. 2021 AGİ bekar ne kadar? | AGİ yüzde kaç zam yapıldı? | AGİ belli oldu mu 2021

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:01:00 -
AGİ kaç para? AGİ kaç para oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı zammı için aralık ayı içerisinde üç kez toplandı. Vatandaşlar asgari ücret zammının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Asgari ücret zammı ne kadar?

AGİ kaç para? AGİ kaç para oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı yaptı. Son toplantı aralık ayının son haftasında yapılacak. Toplantının ardından zam oranı açıklanacak. Üçüncü toplantıda TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK rakamları uygulanırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

AGİ 2020 ne kadar?

Bekar                                            220,73TL

Evli eşi çalışmayan                     264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      375,23 TL

Evli eşi çalışan                             220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               375,23 TL

AGİ 2021 tahminleri şöyle;

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan           317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      450,27 TL

Evli eşi çalışan   264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               450,27 TL

 

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