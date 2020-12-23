Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı zammı için aralık ayı içerisinde üç kez toplandı. Vatandaşlar asgari ücret zammının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. Asgari ücret zammı ne kadar?

AGİ kaç para? AGİ kaç para oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç toplantı yaptı. Son toplantı aralık ayının son haftasında yapılacak. Toplantının ardından zam oranı açıklanacak. Üçüncü toplantıda TÜİK bir işçinin ihtiyaç duyduğu asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

TÜİK rakamları uygulanırsa maaşlara yüzde 20 zam yapılmış olacak. Asgari ücrette yüzde 20 artışa gidilirse milyonlarca memur ve işçinin aldığı 220.73 lira tutarındaki Asgari Geçim İndirimi de 264.87 liraya çıkacak.

AGİ 2020 ne kadar?

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL

AGİ 2021 tahminleri şöyle;

Bekar 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 317,84 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 357,57 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 450,27 TL

Evli eşi çalışan 264,87 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 304,59 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 344,32 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 397,30 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 423,79 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 450,27 TL