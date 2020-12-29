AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan ne kadar oldu? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştirdi. Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan asgari ücret için ikinci toplantı 15 Aralık’ta üçüncü toplantı ise 22 Aralık’ta gerçekleştirildi. Asgari ücret 2021 için komisyonun son toplantısın 28 Aralık Salı günü yapılacağı açıklandı. Milyonlarca çalışan nefesini tuttu ve açıklanacak olan 2021 yılı asgari ücret zam oranını merak etmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda hükümet ve işveren heyetlerinin oy çokluğuyla yeni rakam brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıkladı.

Asgari ücret AGİ dahil ne kadar?

Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de artacak. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş olacak.

2021 AGİ Dahil Asgari ücretler

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 bin 879,57 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 2 bin 919,81 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 2 bin 960,06 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışan 2 bin 825,90 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışan 1 çocuklu 2 bni 866,15 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışan 2 çocuklu 2 bin 906,40 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışan 3 çocuklu 2 bin 906,40 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışan 4 çocuklu 2 bin 986,89 TL

AGİ dahil asgari ücret evli eşi çalışan 5 çocuklu 3 bin 013,72 TL