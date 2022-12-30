AGD'ye iftira attılar sustun! Merhum Erbakan Hoca'ya bunları söyleyenlere de mi sessiz kalacaksın Temel?

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Solcu komünist akımların peşine takılan ve CHP ile sol yapılı partilerden büyük destek gören İTÜ'deki öğrenci görünümlü gruplar, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'ya hadsiz ifadelerle saldırdı.

İTÜ Gümüşsuyu Yerleşkesi’ne merhum Hoca'nın adının verilmesine engel olmak isteyen CHP destekli grup, Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftira üzerinden başlatılan tarikat ve cemaat düşmanlığına destek verip, merhum Erbakan'a da iftira attılar.

Özellikle son dönemlerde ülke gündeminden düşmeyen tarikat skandallarından bir yenisi daha yaşanmış ve halen güncelliğini korurken nispet yapar gibi bu ülkede ilk defa tarikat liderlerini ve şeyhleri başbakanlık köşkünde ağırlayan, ya şeriat, ya ölüm gibi gerici ve tehditvari sloganlarla miting yapan, ülkenin bugünkü siyasal İslamcı ve gerici karanlığının temelini atmış olan Necmettin Erbakan'ın isminin ülkenin en köklü kampüslerinden birine verilmesi kabul edilemez.

AGD'de yüreğin yetmedi! Bunda da mı susacaksın?

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya iftiralar sıralayan CHP destekli grubun çirkin sözlerinden sonra gözler, merhum Erbakan'ın hatırasına sahip çıktığını söyleyen ve CHP ile yol yürüyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çevrildi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın AGD'ye yönelik "tecavüzcü" iftirasından sonra tek kelime etmeye yüreği yetmeyen Karamollaoğlu'nun, İTÜ'lü solcu grupların merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya yönelik çirkin iftiralarına ne diyeceği merakla bekleniyor.