AGD’nin üniversite başkanlarına 4 günlük Isparta kampı

Isparta’da Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 81 ildeki üniversite başkanlarının katılımıyla hazırlık kampı düzenlendi.

AGD Isparta Temsilciliği toplantı salonunda gerçekleştirilen kamp çalışmaları çerçevesinde, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) Genel Başkanı Salih Turan, öğrencilerle bir araya geldi.

“Maddi ve manevi anlamda gençlerimiz için güzel çalışmalar ortaya koyduk”

AGD ve MGV’nin Türkiye genelinde öğrencilere yönelik birçok faydalı çalışma yürüttüğünü kaydeden Genel Başkan Salih Turan, “Kamp sayesinde güzel çalışmalar ortaya koyuluyor. Maddi ve manevi anlamda gençlerimiz için güzel çalışmalar ortaya koyduk. Hem kültürel hem de kendi branşlarıyla ilgili çalışmaları kapsayan yoğun, 4 günlük bir kamp çalışması ortaya konulmuş olacak. Bu kamptan sonra ülke genelinde görev yapacak üniversite başkanları kendi çalışma alanları olan üniversitelere dönecek. Başkanlarımızla bu çalışmaları ortaya koyarken Türkiye’de bulunan 7 milyon üniversitelinin hiç birini ayırt etmeden, hiç birinin saçının teline dahi zarar gelmemesi için gayreti inşallah ortaya koymuş olacağız. Bütün çalışma programlarımızı da, bunu merkeze alarak ortaya koymuş oluyoruz” dedi.

Isparta’da 10 Eylül’de başlayan AGD Üniversite Başkanları Kampı, 13 Eylül’de sona erecek.