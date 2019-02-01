AGD’li gençler Ayasofya'ya dikkat çekti

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi Lise Komisyonu üyeleri; Ayasofya’nın Müze yapılışının yıldönümünde Ayasofya’nın tekrar cami olarak açılması için Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bugün tarihlerden 1 Şubat 2019 aynı zamanda 1 şubat 1935 tarihinde Ayasofya Camisinin müzeye çevrilmesinin yıl dönümü.

84 yıldır Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti olan Ayasofya esaret altında.

Bizler Anadolu Gençlik mensupları olarak, yetkililere burdan sesleniyoruz Fatih’in, Abdülhamit Han’ın torunuyum diyorsanız Ayasofya’yı cami olarak açarsınız. Bizler Fatih’in nesli olarak Ayasofya’nın bütünüyle ibadete açılmasını istiyoruz.

Sultan Fatih’in emaneti Ayasofya’nın esaretten kurtulması İslami şuura bağlıdır. Ecdadımız, canlarını ortaya koyarak Hazreti Peygamber’in duasına mahzar olmak için İstanbul’u fethetmiştir. Sultan Fatih, İstanbul’un sembolü olan Ayasofya’yı İslam’ın en önemli nişanelerinden birisi haline getirmiştir.

Bizler de ecdadımızın canları pahasına yaptıkları mücadelenin şuuruyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayasofya Camii açılana kadar da aynı şuur ile mücadelemiz devam edecektir.

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şubesi