AGD'den Gazze için eylem çağrısı!

İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği (AGD)'nden Türkiye halkına yönelik bir çağrı geldi.

AGD, halkı İsrail Konsolosluğu önünde eyleme davet etti.

AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın ifadeleriyle yayımlanan bildiride, "Dün geceden itibaren zalim İsrail, Filistin topraklarına, Kassam Tugayı'nın yiğitlerine saldırıyor. Şehidler, yaralılar var. Yarın tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazları ve basın açıklamaları olacak. Allah kardeşlerimize yardım etsin bizlere de şuur versin." ifadeleri kullanıldı.

Eylem, bugün akşam (13 Kasım) saat 21:00'da İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önüne gerçekleştirilecek.