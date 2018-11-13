AGD'den Gazze için eylem çağrısı!
Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar artarken Anadolu Gençlik Derneği(AGD) Türk halkını İsrail Konsolosluğu önünde eylem yapmaya çağırdı.13 Kasım 2018 Salı 13:25
İşgal rejimi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının arttığı saatlerde Anadolu Gençlik Derneği (AGD)'nden Türkiye halkına yönelik bir çağrı geldi.
AGD, halkı İsrail Konsolosluğu önünde eyleme davet etti.
AGD Genel Başkanı Salih Turhan'ın ifadeleriyle yayımlanan bildiride, "Dün geceden itibaren zalim İsrail, Filistin topraklarına, Kassam Tugayı'nın yiğitlerine saldırıyor. Şehidler, yaralılar var. Yarın tüm Türkiye'de gıyabi cenaze namazları ve basın açıklamaları olacak. Allah kardeşlerimize yardım etsin bizlere de şuur versin." ifadeleri kullanıldı.
Eylem, bugün akşam (13 Kasım) saat 21:00'da İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önüne gerçekleştirilecek.
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