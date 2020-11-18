Ağdam’daki Ermeni askerler çekilmiyor

Yenilgiyi kabullenmeyen bazı Ermeni askerler, bölgedeki Rus Barış gücü askerleri tarafından “Ölümünüz hiçbir şeyi değiştirmeyecek” anonslarıyla uyarılıyor.

Karabağ’ın Ağdam ilinde görüntülenen 12 kişilik Ermeni birliği, Rusların uyarılarına rağmen silah bırakmayıp direnirken, Rusların 3 gün daha süre verdiği bildirildi.



Kelbecer'i savunma çağrısı



Kelbecer ili için de bazı Ermeni örgüt üyeleri toplanıp direnme çağrısı yapıyor. Lübnan doğumlu Ermeni eski yarbay ve siyasi hareket lideri Zhirayr Sefilyan, Kelbecer bölgesinin Azerbaycan’a taşınmasını engellemek için provokasyon hazırlığını duyurdu. Sefilyan, Kelbecer’i savunmak ve Azerbaycan’a teslim etmemek için tüm direniş gruplarına çağrıda bulundu.