AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan "Mücahid Kılıçdaroğlu" ifadelerine tepki: Asalak söylemler

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizen Saadet Partisi GİK Üyesi Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu için müslüman muhafazakar kesimin Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yönelik olarak kullandığı 'mücahid' tabirini kullandı.

Hemen ardından da Kılıçdaroğlu güzellemesi kervanına Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Habibe Erdoğan da katıldı ve "Hakkın yeryüzüne hakim olması için mücadele eden kişiye Mücahid denir. Yoksullukla mücadele etmek, adalet için çabalamak, liyakate uygun davranmak Allah'ın rızasını kazanmak ve cihad etmek değil midir?" sözleriyle aynı yorumu yaptı.

AGD İstanbul İl Başkanından tepki

Saadet Partisi'ndeki bu abartılı övgü furyasına birbiri ardına sert tepkiler geliyor. Saadet'in gençlik yapılanması AGD'nin İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "Mücahid" diyen Saadet Partili isimlere tepki geldi. Yaroğlu "Cihad; Kur'an nizamını kurmak için verilen mücadeledir. Mücahid ise bu ibadeti bütün gücüyle gerçekleştiren kişidir. Politik tevil yapacağım diye zırvalamaktan öteye geçemeyenler, asalak gibi musallat oldukları İslami kavramları diline dolamaktan vazgeçsinler" dedi.



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Haymana mutabakatı grubu da tepki göstermişti

Saadet Partisi'nin deneyimli isimlerinden oluşan Hayman Mutabakatı grubu da masaya yaslanan Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi'nin geldiği duruma tepki göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Uzun zamandır Saadet Partisi yönetiminin 6'lı masa içerisindeki duruşu, dünya ve ülkemiz meselelerine bakışı ve Milli Görüşçü bir aday çıkarmama konusundaki ısrarlı tutumu ile alakalı olarak uyarılarımızı yapmıştık. Bu güne kadar davamız adına sürecin bu noktaya gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Saadet Partisi yönetiminin davamıza, Milli Görüşçülere ve milletimize güveni kalmamıştır. Bu çerçevede bizler, Saadet Partisi yönetiminin CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz."