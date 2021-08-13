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Gündem Ağar'dan dikkat çeken eleştiri: Sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir
Gündem

Ağar'dan dikkat çeken eleştiri: Sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir

Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, İslam dünyasında oynanan oyunlara ilişkin olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 03:44:00 -
Ağar'dan dikkat çeken eleştiri: Sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir

Suriye ve Irak'ta ABD ve Rusya'nın gerçekleştirdiği bombardımanlara ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, "Sorunu kendi içinde çözemeyen sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullah Ağar'ın sözleri şöyle:

Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Nikiforov 2015'ten bu yana Suriye'de 100 binden fazla hava saldırısı yaptıklarını söylemiş. ABD önderliğindeki koalisyon ise yanlış hatırlamıyorsam DEAŞ’la mücadele kapsamında Irak ve Suriye'de 70 bin yapmıştı.

  • Toplam 170.000 sorti!
  • Kaç kişi ölmüştür acaba?
  • Kaçı sivildir?
  • Çocuktur?

Sorunu kendi içinde çözemeyen sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir. İslam’ı, Allah’ı anlamamanın, kendi içinde yaşadığı parçalanmanın, bozgunun, fitnenin, din istismarına yol veren cehaletin ve rahmetten yoksun kalmanın acıklı ve kaçınılmaz sonucudur.

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