0553 313 94 23

Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Suudi Arabistan’ın en önemli 2 rafinerisine yapılan drone saldırısını ve sonrasında yaşanan gelişmeleri analiz etti. Ağar analizinde, Ortadoğu’da bütün dengelerin değiştiği yeni bir sürecin başlayabileceğine dikkat çekerek, “Bilinmez, ama kapitalizmin dişlilerini şu zamana kadar Sünni eksen üzerinden yağlayan ABD, bundan sonra Şii eksen üzerinden bir yıkama yağlama operasyonuna girişir mi? Böylece Atlantik, Avrasya’ya fena da bir gol atmaz mı? Olmaz olmaz demeyin. Burası Ortadoğu.” ifadelerini kullandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
Ağar’dan çarpıcı analiz: “Ortadoğu’da dengeler her an değişebilir” ABD'nin yeni müttefiki İran olabilir mi?

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Suudi Arabistan’da drone ile vurulan iki rafineri ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, Suudi Arabistan’ı bundan sonra çok daha zorlu günler beklediğine işaret ederek, Ortadoğu’da dengelerin değiştiği yeni bir dönemin başladığına işaret etti.

“Kara altın” Ortadoğu için “kara lanet”e dönüştü

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Ağar, Kerkük Türkmenlerinin petrole hem “Kara altın” hem de “Kara lanet” dediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Faydasını göremedikleri gibi, petrol yüzünden işgallere, istilalara, sürgünlere, katliamlara ve demografik saldırılara maruz kalmışlardır çünkü. Şimdi Kerkük’ün 1000 km. kadar güneydoğusunda petrol üzerinden yaşanan derin bir kavga var. Husi-Suudi Arabistan Kavgası. Husiler ülkeleri Yemen’de vekil güçler ve hava saldırıları üzerinden sert bir mücadeleye tutuştukları Suudi Arabistan’ı tam kalbinden, ülke üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan iki rafineriden vurdular.”

Suudi Arabistan ABD’yi petrol üzerinden üstü kapalı tehdit mi ediyor?

Suudi Arabistan’ın petrol rafinerilerine yapılan saldırı sonrası petrol üretimini durdurduğunu açıklamasının dünya petrol piyasaları üzerinde ciddi etkiler üretebileceğine dikkat çeken Ağar, şöyle devam etti:

“Bunun anlamı nedir? Başta ABD olmak üzere aradığı desteği sunmayan ülkeleri; petrol arzı eksikliği, fiyat çılgınlığı, yaşanacak olası ekonomik çalkantılar ve tetikleyeceği istikrarsızlıklar üzerinden üstü kapalı tehdit olarak okunabilir.

Bu tepki; Suudi Arabistan’ın artık bu savaştan bunaldığını ve ciddi kaygılarının olduğunu gösterdiği gibi, yaptırımlarla boğuşan İran’ın Husiler üzerinden Suudi Arabistan’ı ve ABD’nin menfaatleri doğrultusunda, etki ve himayesinde şekillenen küresel ekonomik düzeni baltalamaya dair gücünü, aklını, cüretini kullandığı kartlarından sadece birini gösterir.”

Suudi Arabistan Yemen’de umduğunu bulamadı

Suudi Arabistan’ın Yemen üzerinden başlattığı girişimin nihayetinde başarısızlıkla sonuçlandığının görüldüğüne değinen Ağar, “Suudi Arabistan kendi adına Yemen’de etki üreten; duygusal takviyelere bağlı görece farklı seviyeler üretseler de İnanç, etki, fedakârlık ve motivasyonları zayıf olan vekil güçler ve paralı askerlerle, son derece pahalı, etkili ve güçlü silah ve savunma sistemlerini har vurup harman savurmayla, kalıcı etki ve derinlik üretmeyen siyaset ve stratejilerle, Irak ve Yemen’de İran ve Şii hedeflerine saldırı tehditleriyle şu ana kadar istediği sonuçları alamadığını ve gerilemekte olduğunu gösterir. Buna ayrıca her geçen gün üzerindeki etki ve baskısını arttıran insan haklarını ihlal ve savaş suçu işleme bilgi, belge ve iddiaları da eklenebilir.” şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan nereye koşuyor?

Suudi Arabistan odaklı yaşanan gelişmelerin artık “Suudi Arabistan nereye ve nasıl koşuyor?” sorularını akla getirdiğini belirten Ağar, şöyle devam etti:

“Kendisinden güçlülere rüşvet ve haraç dağıta dağıta, kendisinden güçsüzlerden haraç ve rüşvet ala ala, son derece pahalı sistemlerle güç ve inisiyatif üretetemeyen, Kaşıkçı cinayeti başta olmak üzere karar verici düzeyde vahşi ve kanlı cinayetlere karışmış ve sadece bu nedenle bile her türlü tavize, istismara ve yönlendirmeye açık hale gelmiş Veliaht Prens’le Suudi Arabistan bundan sonra nereye ve nasıl yürüyecek?
Öte yanıyla mezhebi kırılganlık ve düşmanlıklar üzerinden vekaletler savaşına tutuştuğu İran’la baş edebilecek mi? Bunlarla baş etmeye çalışırken, kimlere ve ne kadar taviz, para vermesi gerekecek? Türkiye’yi gördüğü her yerde, karşıdaki atlara oynayarak nereye gidecek? Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de, Sudan’da ve daha birçok yerde paranın gücünü kullanarak nereye kadar gidecek. E para da bir yere kadar.”

Ortadoğu’da işler daha da karışacak gibi

Ortadoğu’daki gelişmelere ilişkin birçok soru ve senaryo üretilebileceğine işaret eden Ağar,

“Suud tehdidini gerçeğe dönüştürür, İran’ı Suriye, Yemen ve Irak’ta vurur mu? Peki İran’dan başka hamleler gelir mi? Örneğin Kudüs gücü ve Kasım Süleymani, yarın Bahreyn ve körfez emirlikleri başta, başka alanlarda da Suud’u sıkıştırmaya kalkarsa, Suud ne yapar? Hele hele Basra Körfezinde çarşı karışır, Hürmüz boğazı kapanır, Bab-ül Mendep kervana katılır, İran’ın asilleri Kasım Süleymani ve ekürisi ile Şii vekil ve fedaileri Ortadoğu’yu Kel Ali’nin bağına çevirmeye kalkarlarsa ne olur? Baksanıza Kuveyt şimdiden olağanüstü hal ilan etti bile. Suudi Arabistan Mısır, BAE, İsrail ve ABD ile geliştirdiği iş birliği ve ittifaklardan istediği destek ve alabilecek, aradığı sonuçlara ulaşabilecek mi? Belki de kabul ettiği Ilımlı İslam’ın neden olacağı lanetle patlatacağı yeni yer Suudi Arabistan olur? Belki de Ilımlı İslam soslu Vehhabi radikalizmi daha da sertleşir.” yorumunda bulundu.

ABD’nin yeni müttefiki İran olabilir mi?

Ortadoğu’da ilişkilerin asimetrik bir yapıda olduğunu ve oyuncuların her an farklı rollerde oynayabileceğini belirten Ağar, şöyle devam etti:

“Peki ABD, bu tehlikeli tırmanış ve olası senaryolar karşısında ne yapar? Kontrollü bir kriz üzerinden yeni bir menfaat katmanı üretebilir mi? Yoksa o da ipin ucunu kaçırıp (!), yeni arayışlara girer, oltasını Şii ve karasularına sarkıtır mı? Bilinmez, ama kapitalizmin dişlilerini şu zamana kadar Sünni eksen üzerinden yağlayan ABD, bundan sonra Şii eksen üzerinden bir yıkama yağlama operasyonuna girişir mi? Böylece Atlantik, Avrasya’ya fena da bir gol atmaz mı? Olmaz olmaz demeyin. Burası Ortadoğu. Asimetrik iş birliklerinin ispatları Irak’ın işgal örgütlerinde ve Afganistan’daki hedef koordinatlarında gizlidir. Karşılıklı rekabetin, eksenleşmenin, düşmanlaşmanın, çatışma ve savaşların karşılıklı (simbiyotik) faydasını da unutmayalım derim.”

Suriye’nin BM’ye gönderdiği mektup önemli

Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar, Ortadoğu’daki yeni gelişmeleri değerlendirdiği analizini şu cümlelerle tamamladı:

“Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler’e (BM) mektup yazarak; omurgasını YPG/PKK’nın oluşturduğu DSG’yi; defacto durum yaratmaya çalışan, ABD-İsrail projesine hizmet eden ‘Suçlu milisler’ olarak tanımlamış ve koalisyon ortaklarının desteğiyle kontrolde tuttuğu bölgelerden çıkartacağını söylemiş. Yapabilir mi? Bilinmez ama, uluslararası hukukta Fırat’ın doğusundaki toprak Suriye toprağı. Hakkı var. Esat Rejimi ise uluslararası hukukta hala kabul edilen resmi hükümet. Ve bugün Ankara’da Esat’ın doğal müttefikleri İran ve Rusya ile toplantı var. Bu nedenle mektubun zamanlaması anlamlı ve manidar.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:29
  1. Ankara
  2. Güvenlik Stratejileri Uzmanı Abdullah Ağar
  3. ABD
  4. İRAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denize atık boşaltan firmaya 18 bin lira ceza
    1. Denize atık boşaltan firmaya 18 bin..
    2. Gençler şehre ‘renk’ kattı
    3. Kan donduran cinayet! Sevgilisine..
    4. Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube..
    5. Ahilik Kültürü Haftası
    6. Ara tatil ikiye bölündü! Turizmcilerin..
    7. Bakan Dönmez: “TPAO günlük 50 bin..
    8. Kent Konseyi seçimlerini Temel kazandı
    9. Okul geçitleri yenileniyor
    10. Altay’da Putsila göz dolduruyor
    11. Hayali olan uçan arabayı 15 bin liraya..
    12. Adana’da gençlerin dini sorunları ve..
    13. Datça’da 99 göçmen yakalandı
    14. DGS AÖF kayıtları başladı mı? AÖF DGS..
    15. Balkanlarda Osmangazi fırtınası esti
    16. Saç simülasyonu uzmanından siyasilere..
    17. Meteorolojiden 3 il için yağış uyarısı
    18. İmece usulü kış hazırlığı yapıyorlar
    19. Firari cinayet zanlısı, sosyal..
    20. Gaziantep tanıtımla doydu
    21. İlköğretim Haftası Yalova’da kutlandı
    22. Düğünlerinde doğa için 500 adet fidan..
    23. YTB uzman yardımcısı alım..
    24. Kars’ta bir kişinin öldürülmesi..
    25. Başkan Pekmezci birim amirleriyle..
    26. Bütçe Ağustos’ta 576 milyon TL fazla..
    27. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    28. Veliler günler kala büyük bir şok..
    29. Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik..
    30. Belhanda derbiye yetişiyor!
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!