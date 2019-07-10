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Ağaoğlu: "Nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek yok"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek olmadığını belirterek, her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:48
Ağaoğlu: "Nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek yok"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek olmadığını belirterek, her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.


Bugün öğleden sonra Ts Club mağazasında kasaya geçerek forma satışı yapan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, akşam saatlerinde de Ortahisar İlçesi Atatürk alanında yer alan Passolig gişelerinde kombine satışı gerçekleştirdi. Kombine satışı yaptığı sırada bir taraftarın kağıda İtalyan bir futbolcunun adını yazarak, ‘bedelsiz, transfer edelim başkanım’ demesi üzerine, Ağaoğlu, “İsmini söyleme, 100 bin Euro’luk adam olacak şimdi 500 bin Euro. Kendi para istemiyor mu? Karın tokluğuna mı? Severim böyle futbolcuları" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, para üzerini almayan taraftarları ise tebrik ederek, “Allah razı olsun. Üstü kalsınlardan gidiyoruz. Hasılat sağlam. Transfer için paraları topluyoruz” şeklinde espri yaptı.



"Lille Başkanı 5 Eurolar’ı bantla yapıştırmaya başlamış"


Kombine satışları sırasında bir basın mensubunun Yusuf Yazıcı için Lille kulübünün yaptığı teklif karşısında yönetimin tavrının ne olacağına yönelik sorusuna Ağaoğlu, "Son aldığım duyumlara göre Lille Kulübü Başkanı 5 Eurolar’ı bantla yapıştırmaya başlamış" şeklinde gülerek esprili yanıt verdi. Ağaoğlu, Gaston Campi ve forvet transferine yönelik ise, “Gaston Campi transferiyle asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ilgileniyor. Bugün ya da yarın Türkiye’ye gelmesi söz konusu. Nokta transferler konusunda çok aceleci olmaya gerek yok. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yok. Zaman maddi açıdan bakıldığında bizim lehimize işliyor. Herkes sabırlı olsun. Biz gereğini yapacağız, yapıyoruz da, yapmaya da devam edeceğiz. Zaten şu an takımda 3 tane aslan gibi golcü var. Salih var, Muhammet var, her ne kadar dün akşam penaltı kaçırsa da Ekuban var. Gol üretmekte zorlanmayız. Bir santrfor kadar gol atma yeteneğine sahip Nwakaeme’miz var. Sıkıntı yok” yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:48
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